Artistas cabo-verdianos comemoram 30 anos de carreira de Gil Semedo no Coliseu dos Recreios em Lisboa

16/03/2023 16:30 - Modificado em 16/03/2023 16:30

O músico cabo-verdiano Gil Semedo vai comemorar esta sexta-feira, 17, os seus 30 anos de carreira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com vários convidados especiais num concerto que arranca às 21:30 (20:30 em Cabo Verde).

Dino d’ Santiago, Djodje, Nelson Freitas, Gil & the Perfects com Dina Medina, Vado e Pato, são os artistas convidados de Gil Semedo, que participou no novo ‘single’ do artista Ga da Lomba, intitulado “Omi també ta tchora” (Homem também chora, em português), lançado na última semana.

De acordo com a organização, as celebrações dos 30 anos de carreira de Gil Semedo começaram em Agosto de 2022, no festival O Sol da Caparica, mas o concerto desta sexta-feira, a ser gravado para a RTP, é considerado “a grande festa” dessas comemorações.

“Dos temas mais antigos como ‘Maria Julia’, ‘Suzi’ ou ‘Sweet Honey’, ao mais actual ‘Gostu Sabi ft Calema, Soraia Ramos & Mito Kaskas’, Gil Semedo prepara-se para interpretar as canções mais marcantes dos seus primeiros 30 anos de carreira de uma forma única”, explicou a organização.

No dia 01 de Abril, o artista cabo-verdiano actua em De Doelen, Rotterdam, nos Países Baixos, no dia 29 de Abril tem concerto marcado no Le Grand Rex, em Paris, e no dia 03 de Junho, em Festiluss, Luxemburgo.

Gil Semedo nasceu em Assomada, interior da ilha de Santiago, tendo emigrado com seis anos para aos Países Baixos onde construiu a sua carreira como compositor, entertainer e cantor, com estilo que o próprio batizou de ‘Caboswing’, música pop dançante de Cabo Verde.

Desde 1991 Gil Semedo lançou vários álbuns, discos de platina e ouro que venderam mais de 500.000 exemplares, sendo que em Dezembro de 1999, sofreu uma queda de oito andares de um prédio em Dacar, Senegal, da qual sobreviveu, mas perdeu parte da perna esquerda.

Inforpress