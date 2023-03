São Vicente: Presidente da República não descarta a possibilidade do Palácio do Povo vir a receber exposições de artesanato

O Presidente da República de Cabo Verde, acompanhado do Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, visitou na tarde desta quinta-feira, 16 de março, uma exposição de arte confeccionada por mulheres, denominada “Traços Femininos na Arte”, a decorrer no Palácio do Povo, Cidade do Mindelo. Nesta ocasião, José Maria Neves não descartou a possibilidade do Palácio do Povo vir a receber exposições de artesanato mensalmente.

“Nós precisamos mostrar muito mais a sociedade cabo-verdiana as boas práticas e o que nós podemos fazer, as possibilidades que nós temos e muitas vezes faltam espaços para as pessoas exporem as coisas que fazem, designadamente no domínio do artesanato, entre outros domínios”, comentou o chefe de Estado em declarações à imprensa.

José Maria Neves acredita que esta iniciativa serve para “dar visibilidade às coisas boas que as mulheres cabo-verdianas fazem”. Neste domínio do artesanato, admitiu que o país está a crescer, a melhorar em termos da qualidade, e com alinhado com o crescimento do turismo há necessidade de haver mais espaços para que as mulheres, os homens, os empreendedores possam expor os seus produtos.

Questionado sobre mais iniciativas desta natureza no Palácio do Povo, Neves respondeu que já lançou um repto no sentido de ver se mensalmente será possível organizar eventos desta natureza, no local e em outros espaços.

“O importante é ter um espaço, criar rotinas para as pessoas, os turistas, possam ter um espaço onde comprem artigos desta natureza e que tenham compacto com o “Made in Cabo Verde”, destacou.

Por outro lado, a coordenadora da exposição, Matilde Gomes vê com bons olhos esta iniciativa, justificando que estar a acontecer neste mês da mulher, além de todas terem o direito a ser homenageadas e “nada melhor do que uma homenagem ao nosso trabalho”.

Questionada sobre a disponibilidade da presidência ceder o espaço para este tipo de iniciativa, Matilde responde que é “ótima” esta abertura, já que não conseguem expor neste espaço importante todos os dias.

“O Presidente da República lançou a ideia e tenho a certeza que todos nós vamos abraçar e aproveitar esta oportunidade, porque nenhuma montra seria melhor do que o Palácio do povo”, afirmou a coordenadora que defende que a mulher é “pilar da sociedade” e que sempre vai permanecer “forte”.

No total são oito artesãs e a maioria dos trabalhos estão à volta de mulheres, de moda, casa, sustentabilidade.

A exposição decorre no âmbito das comemorações do Março, mês da Mulher, é promovido pela Presidência da República, e vai decorrer de 15 a 18 de março, das 10h00 às 18h00, a decorrer no Palácio do Povo na Cidade do Mindelo.

