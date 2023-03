Futebol: Campeonato nacional de sub-17 acontece de 25 de Março a 08 de Abril na Praia e Mindelo

15/03/2023 18:18 - Modificado em 15/03/2023 18:18

O campeonato nacional de futebol no escalão sub-17 vai acontecer de 25 de Março a 08 de Abril, na Praia e Mindelo, e é marcado pela ausência do representante da ilha Brava.

Para além da EFIZ, que vai fazer a defesa do título, já são conhecidos os campeões de Santo Antão Norte (Solpontense), Sal (Gaviões), São Nicolau (Ultramarina) e Santo Antão Sul (Académica de Porto Novo).

A Federação Cabo-verdiana de Futebol ( FCF) esclarece em nota de imprensa que, conforme o sorteio realizado em Dezembro do ano passado, as equipas foram inicialmente divididas em dois subgrupos e que dada a ausência da Brava “houve um ajuste”.

A mesma fonte precisa, no entanto, que se optou por fazer dois grupos, sendo seis no grupo A e cinco no poule B, “como forma de nivelar a competição”.

Sendo assim, a ilha de São Vicente vai sediar o grupo A, a ser constituída pela EFIZ (campeã em título) e as representantes equipas do Sal, São Nicolau, São Vicente, Santo Antão Sul e Santo Antão Norte.

No grupo B, cujos jogos acontecem na Cidade da Praia, vão estar os campeões de Santiago Sul, Maio, Santiago Norte, Fogo e Boa Vista.

A competição vai ser disputada no sistema de todos contra todos, com particularidade de no grupo A serem a uma mão e no grupo B em duas voltas, fazendo com que todas as equipas disputem quatro jogos.

Os dois primeiros classificados apuram-se para a “final four”, cujo local vai ser anunciado “brevemente” pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).