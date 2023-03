Ângela Gomes empossada como nova diretora nacional da saúde

15/03/2023 18:18 - Modificado em 15/03/2023 18:18

Médica, ex-directora da Região Sanitária de Santo Antão, desempenhava as funções de deputada eleita do MpD pelo círculo de Santo Antão, desde de maio de 2021, Ângela Gomes é a nova Directora Nacional da Saúde.

Ângela Gomes substitui Jorge Noel Barreto no cargo que este desempenhava desde novembro de 2020.

A médica Ângela Gomes é licenciada em Medicina desde 2008 e tem uma carreira de mais de 10 anos no Serviço Nacional de Saúde, desempenhando diversas funções, nomeadamente, Diretora da Região Sanitária de Santo Antão, Delegada de Saúde de Santa Cruz, médica Responsável do Centro de Saúde do São Salvador do Mundo, médica clínica geral na Delegacia de Saúde de Santa Catarina de Santiago e médica no Hospital Dr. Agostinho Neto.

A Direção Nacional da Saúde é o serviço central de coordenação da execução da Política Nacional de Saúde, orientação e supervisão das atividades de prestação de cuidados de saúde, e tem por missão executar, coordenar, elaborar, difundir e supervisionar a implementação de normas, regulamentos e protocolos técnicos de saúde para o reforço da qualidade da prestação de cuidados e dos serviços, bem como contribuir para a implementação, em todo o território nacional, do Sistema Nacional de Informação em Saúde.