Avó que matou neta de sete anos em Portugal deixou bilhetes antes de cometer o crime

15/03/2023 18:23 - Modificado em 15/03/2023 18:40

Vialonga 14/03/2023 – Homicídio criança pelo avô em Vialonga, Vila Franca de Xira. (Rita Chantre / Global Imagens)

De acordo com a imprensa portuguesa, o Avô afirmou que a filha lhe queria tirar a neta e que não conseguia viver sem a menina.

O avô que matou esta terça-feira a neta à facada, em Vialonga, deixou dois bilhetes antes de cometer o crime. O homem afirmou que a filha lhe queria tirar a neta e que não conseguia viver sem a menina.

O idoso referiu ainda que perdeu a pensão da Segurança Social e que assim não conseguiria ajudar a família.

O crime aconteceu dentro da sala da casa onde viviam. A mãe da criança, de 24 anos, não estava em casa na altura do crime e foi ela quem chamou os bombeiros. A menina já estava inconsciente e nada havia a fazer para lhe salvar a vida. O homem tinha ferimentos no pescoço e no pulso.

Vizinhos relatam que nos últimos tempos o idoso andava mais triste e calado.

Lara, uma menina de sete anos, foi morta à facada pelo avô, de 69 anos, nesta madrugada de terça-feira, em Vialonga, Vila Franca de Xira. O agressor, depois de cometer o crime, tentou o suicídio, mas os bombeiros conseguiram reanimá-lo tendo sido transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

