Porto Novo: Programa de abeberamento animal contempla 13 mil cabeças de gado

15/03/2023 17:42 - Modificado em 15/03/2023 17:42



O programa de abeberamento animal no município do Porto Novo, financiado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), está a beneficiar cerca de 13 mil cabeças de gado nas diferentes zonas.

Uma missão da FAO terminou hoje uma visita de dois dias ao concelho do Porto Novo para seguimento do programa de abeberamento animal, que está a decorrer desde Janeiro, devendo ser concluído em Maio.

Este programa, que consiste no transporte gratuito de água aos criadores de animais neste concelho, permitindo mitigar as consequências da seca, está a ser implementado pela Câmara Municipal do Porto Novo, no âmbito de um contrato-programa com o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA).

O delegado do MAA no Porto Novo, Joel Barros, explicou que este programa tem permitido prestar aos criadores de gado o transporte de água sem quaisquer custos, contribuído, assim, para atenuar as dificuldades com que a classe está confrontada nesta altura.

Inforpress