Portugal: “Amílcar Cabral, uma Exposição” é inaugurada esta quinta-feira no Palácio Baldaya

15/03/2023 17:35 - Modificado em 15/03/2023 17:35

A Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril inaugura a exposição intitulada “Amílcar Cabral, uma Exposição”, que estará patente no Palácio Baldaya, em Benfica, Lisboa, entre 16 de março e 25 de junho. Tem entrada livre e pode ser visitada todos os dias das 9h às 22h.

A exposição sobre Amílcar Cabral , conforme o portal online buala.org, é inaugurada no ano em que passa meio século sobre o seu assassinato (1973, Conacri). No Palácio Baldaya estarão 50 peças que permitem uma viagem pela vida do agrónomo e líder nacionalista, mas não só.

Este trabalho de José Neves, membro da Comissão Científica da iniciativa, conta a história do revolucionário, que ao lado dos seus camaradas do PAIGC, contribuiu decisivamente para o fim do último império colonial europeu.

Mostra objetos e correspondências de Cabral, mas também imagens, sons e textos que outras e outros lhe têm dedicado. É uma exposição sobre Amílcar Cabral e as suas vidas posteriores.

“Amílcar Cabral foi uma figura destacada do século XX cuja memória permanece, seja no imaginário político ou no nome das ruas de vários países do hemisfério Sul, da África do Sul ao Brasil. A sua vida é hoje motivo de renovado interesse em África, assim como nas periferias de capitais europeias, em universidades ocidentais ou nos principais canais televisivos mundiais”, explica José Neves, membro da Comissão Científica da iniciativa.

O historiador acrescenta que “Cada uma das peças expostas leva-nos a momentos e lugares da vida de Cabral, enquanto indicia o tempo, o espaço e a experiência de quem o conheceu, vigiou, admirou, filmou, retratou ou cantou. Cabral está omnipresente, mas muitas das 50 peças que exibimos têm protagonistas próprios, da fotógrafa italiana Bruna Polimeni ao músico angolano David Zé, passando pelo líder ganês Kwame Nkrumah”.

A partir da exposição, a Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril vai promover iniciativas diversificadas – mesas redondas, concertos, visitas guiadas e cinema –, incidindo sobre temas como liberdade, colonialismo, luta anticolonial e descolonização.