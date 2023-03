Qualificação CAN 2024: São conhecidos os convocados para o duplo embate contra Eswatini

15/03/2023 17:33 - Modificado em 15/03/2023 17:33

A Seleção Nacional disputa nos dias 24 e 28 de março a terceira e quarta jornada de qualificação da Taça de África das Nações (CAN), que terá lugar no início do ano de 2024, na Costa do Marfim.

O Estádio Nacional na cidade da Praia recebe no dia 24 de Março (Sexta-feira), a partida dos Tubarões Azuis frente a seleção do Eswatini em jogo da terceira jornada do Grupo B.

Já no dia 28 de março, terça-feira, a contar para a quarta jornada, o jogo será disputado na África do Sul, no Estádio Nelspruit Mbombela, às 15h00 locais (12h00 em Cabo Verde).

A equipa técnica liderada por Bubista chamou 26 jogadores com destaque para as estreias do defesa Ivanildon Fernandes do FC Vizela (Portugal), do médio David Tavares do FC Famalicão (Portugal). Estão de regresso, também o guarda-redes Vozinha, e o lateral Willy Semedo.

Convocados:

Guarda-redes – Josimar Dias ‘Vozinha’ – AS Trencin (Eslováquia), Keven Ramos ‘Ken’ – CS Mindelense (Cabo Verde) e Dylan Silva – B SAD (Portugal)

Defesas: Ianique Tavares ‘Stopira’ – Fehervar (Hungria), Edilson Borges ‘Diney’ – FAR Rabat (Marrocos), Steve Furtado – CSKA 1948 (Bulgaria), Dylan Tavares – Bastia (França), Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda), Willy Semedo – Al-Faisaly FC (Arábia Saudita), João Paulo Fernandes – Feirense (Portugal) e Ivanildo Fernandes – FC Vizela (Portugal)

Medios: Jamiro Monteiro – San Jose Earthquakes (Estados Unidos), Kevin Pina – FK Krasnodar (Russia), Carlos Fernandes ‘Cuca’ – Casa Pia (Portugal), Telmo Arcanjo – Tondela (Portugal), Deroy Duarte – Fortuna Sittard (Países Baixos) e David Tavares – FC Famalicão (Portugal)

Avançados: Ryan Mendes – Al Nasr (Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues – Olympiacos (Grécia), Júlio Tavares – Al Raed (Arabia Saudita), Tiago Correia ‘Bebé’ – Real Zaragoza (Espanha), Jovane Cabral – Sporting (Portugal), Gilson Tavares – Benfica (Portugal), Bryan Teixeira – Sturm Graz (Austria), Luís Lopes ‘Duk’ – Aberdeen (Escócia) e Alessio da Cruz – KV Mechelen (Belgica)