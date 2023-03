Electra lidera o ranking das empresas com mais reclamações em 2022 – ADECO

15/03/2023 17:30 - Modificado em 15/03/2023 17:30

No âmbito do relatório de atividades e contas da Associação para Defesa do Consumidor (ADECO), com sede em São Vicente, divulgado esta quarta-feira, constatou-se que a empresa de energia e água, Electra, continua a liderar no ranking das empresas com mais reclamações em 2022, tendo recebido no ano transato 12 reclamações, num universo de 72 a nível nacional.



“A Electra voltou a assumir em 2022 a primeira posição do ranking, com 17% dos atendimentos. Entre as reclamações mais recorrentes estiveram cobranças indevidas e excessivas de água e eletricidade, problemas de ligação e corte de energia elétrica”, apontou à imprensa, a presidente da mesa de Assembleia da ADECO, Ineida Lopes, no âmbito do dia Internacional dos Direitos do Consumidor, que se assinala 15 de março.



Apesar deste resultado, a responsável sublinhou que a Eletra é a empresa que mais soluciona as reclamações encaminhadas pelo ADECO.



A Câmara Municipal de São Vicente e a CV Interilhas, ficaram na segunda posição com 8% das reclamações.



As principais reclamações contra a autarquia que a associação recebeu tem que ver com construção ilegal, violação de direito de vista, falta de calcetamento de ruas, má qualidade de prestação de serviço, queima de lixo de forma inadequada, venda ilegal de terreno e falta de fiscalização.



No caso da empresa de transporte marítimo, os principais motivos de reclamações foram a falta de informação, extravio de bagagem, prestação de serviço de má qualidade e mudança de horário de embarque sem aviso.



Na terceira posição estão as reclamações das empresas Banco Comercial do Atlântico, BestFly CV e a TACV com os principais problemas apresentados pelos consumidores desde cancelamento de voos, não reembolso de bilhetes de passagem e falta de informações.



Comparativamente ao ano de 2021, Ineida Lopes avançou que houve uma diminuição de reclamações devido ao estado de contingência situação de pandemia, onde foram feitas alternativas com as pessoas a não poderem estarem presencialmente nos estabelecimentos



Esta ano, a ADECO comemora o Dia Internacional dos Direitos dos Consumidores sob o lema “Empoderar os consumidores na transição para as energias limpas”, com várias atividades em vários pontos do país, durante este mês de março.



Importa referir que as reclamações partem de sócios da ADECO, segundo a presidente da Assembleia da associação, são perto de 3000 a nível nacional.



Este ano o foco da campanha é a energia, e a ADECO propõe apoiar os consumidores durante a crise do custo de vida e “promover o acesso à energia limpa para todos”, pois destacou, “reconhecem que são os principais atores na facilitação da transição e exercem um grande poder como atores do mercado, porque todos são consumidores de serviços de energia e têm o potencial para tomar medidas que aceleram uma transição energética sustentável e equitativa”.



AC – Estagiária