Polícia Nacional SV: Sindicato não descarta greve e Direção Nacional da PN pede calma

15/03/2023 10:25 - Modificado em 15/03/2023 10:25

Após as declarações do representante do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol), em São Vicente, sobre a possibilidade de greve caso o Governo não atender as reivindicações da classe relacionadas com excesso de carga horária e falta de efectivos, a Direção Nacional da Polícia Nacional, afirma que em concertação com a Tutela, vêm trabalhando, com o objetivo de se ter uma carga horária para os seus efetivos que seja compatível com as missões que lhe são incumbidas por lei, nos diversos ramos e setores e de acordo com as demandas dos conselhos/ilhas onde trabalham.

“Os turnos de serviço variam em função da missão e das especialidades das unidades policiais, conforme estabelece os Estatutos do Pessoal da PN”, esclareceu a direção nacional que diz-se atenta à situação do pessoal, e que tem dado instruções no sentido de serem ajustadas as escalas de serviço “às necessidades e dinâmicas das unidades, garantindo aos efetivos as folgas devidas nas escalas de serviço, o que se pode comprovar através das ordens de serviços emitidas regularmente”.

Já o representante do Sinapol disse ainda que os agentes têm sido “obrigados” a trabalhar nos horários de folga para cobertura de eventos como Carnaval, festival e operação ´Stop´ e outros sem serem remunerados para tal.

Por outro lado, indicou Cirilo Cidário, a esquadra de Monte Sossego iniciou as actividades em 2005 com 23 elementos e hoje apenas 13 ali trabalham “fruto do desmembramento de efectivos”.

Outro dos pontos, conforme a mesma fonte, é o não cumprimento por parte do Governo da promessa de reajuste salarial desde 2019, feita somente para uma parte da corporação, estando a outra à espera da resolução.

Mais ainda, asseverou, há falta de progressão e promoção entre os chefes e sub-chefes “há vários anos”, quando “por esquemas, em 2020, foram promovidos somente os oficiais”, com a “desculpa que isto não fazia muita alteração no Orçamento do Estado”.

A PN afirma que nos últimos 3 anos, devido à situação vivida por causa das crises pandémicas e das consequentes medidas sanitárias impostas, não foi possível realizar cursos de formação de novos agentes e só se conseguiu retomar o processo há praticamente um ano, tempo necessário para recrutamento (6 meses) e formação inicial de agentes (mais 6 meses) concluída no passado dia 01 de março e cujo processo administrativo para as nomeações encontra-se em curso, permitindo, assim, o almejado reforço das unidades.

A Direção da PN e a Tutela, cientes da necessidade urgente de realização de mais uma ação de formação de novos agentes, está a trabalhar no processo para, nos próximos dias, fazer o lançamento de um novo concurso, visando conseguir mais um contingente de efetivos para continuar a reforçar as unidades, lá onde persistem carências e, consequentemente, melhorar a atual carga horária.

O sindicato exorta a tutela a resolver esses problemas, já que, conforme sublinhou, a classe está “cansada de trabalhar horas excessivas, de esperar pelo cumprimento do acordo, de não ser promovida e progredida no tempo certo, prejudicando assim as pessoas que chegam à reforma”.