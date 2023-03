Licença de maternidade vai aumentar de 60 para 90 dias e de paternidade de 2 para 10 dias

15/03/2023 10:22 - Modificado em 15/03/2023 10:22

A licença de maternidade vai aumentar de 60 dias para 90 dias e de paternidade de 2 para 10 dias. A decisão saiu do Conselho de Concertação Social, que decorreu esta manhã, na cidade da Praia, presidido pelo Primeiro-Ministro.

Para o Presidente da CCSL, José Manuel Vaz, o aumento da licença de maternidade é uma medida justa para os trabalhadores do sector privado já que na administração pública é de 90 dias, e no sector privado é de apenas 60.

A Secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida apoia a decisão de aumentar a licença de maternidade e paternidade, mas aponta algumas reservas relativamente à revisão do Código Laboral, nomeadamente ao novo modelo do contrato intermitente, que irá promover a redução de faltas injustiçadas de 20 para 10 dias intercaladas anualmente, e de 10 para 5 de faltas contínuas.

“Entendemos que a redução do número de faltas irá promover em larga escala o despedimento. Também temos reservas em relação à redução do salário intermitente, em caso de despedimento sem justa causa, e a redução do direito a indemnização, uma figura que vai ser implementada, caso o trabalhador optar pela sua não reintegração. Então haverá uma redução da sua indemnização. São essas propostas que nós temos reserva”, aponta.