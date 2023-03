Cabo Verde trabalha para que recenseamento automático seja brevemente uma realidade

15/03/2023 10:21 - Modificado em 15/03/2023 10:21

A ministra da Justiça, Joana Rosa, assegurou na Praia que se está a trabalhar no sistema integrado de gestão eleitoral para que o recenseamento automático seja uma realidade o mais brevemente possível.

A governante deu esta garantia à imprensa à margem do encontro que manteve com a sua homóloga guineense Teresa Alexandrina da Silva, com objectivo de partilhar os ganhos e desafios do sector da justiça dos dois países bem como abordar questões da criminalidade transnacional e da sub-região africana.

“Não sei se será para 2024, mas é importante termos já avançado com as alterações ao código eleitoral, a proposta já vai dar entrada no parlamento brevemente, vamos é construir uma base de consenso ao nível parlamentar”, vincou a ministra, lembrando que o recenseamento automático é uma questão que se coloca desde há muito.

Conforme concretizou Joana Rosa, neste momento já existe uma base de dados dos registos, pelo que se está a trabalhar na criação de um sistema de gestão da base eleitoral para que todos os cabo-verdianos possam exercer o seu direito de voto.

Avançou que este sistema permitirá, igualmente, a redução dos custos que o País tem vindo a ter no processo de recenseamento com deslocações de kits, e outras operações quase que um “pouco arcaicas” e que advém da falta deste sistema integrado de gestão eleitoral.

“Portanto, estamos a trabalhar o sistema, não sei se estará pronto para 2024, mas da nossa parte tudo faremos para que o sistema possa estar operacional o quanto antes para que possamos reduzir os custos com o processo de recenseamento, tornar o processo de recenseamento automático e permitir que todos os cidadãos possam exercer o seu direito de voto”, reforçou a governante.

Joana Rosa precisou ainda que numa outra altura serão socializadas as várias soluções que estão a ser apresentadas ao parlamento, do ponto de vista da alteração legislativa em relação a esta matéria, tendo garantido que estão a trabalhar na modernização do processo eleitoral em Cabo Verde.

Inforpress