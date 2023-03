São Vicente: Cerca de 60% dos prédios no centro da cidade já estão cadastrados – INGT

14/03/2023 17:48 - Modificado em 14/03/2023 17:48

O Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), já conseguiu cadastrar até ao momento 58,7% dos prédios da cidade do Mindelo, percentagem que corresponde a 40 mil edifícios. O instituto pretende com o reforço de mais 26 técnicos acelerar o processo e obter maiores resultados num curto espaço de tempo.

“Neste momento temos 60% dos prédios no centro de Mindelo já cadastrados. Estamos a falar de um universo de cerca de 40 mil prédios no centro do Mindelo cadastrados”, avançou ao Notícias do Norte a presidente do INGT, Ilce Mafalda Fernandes, que marcou presença no ato de apresentação dos novos técnicos aconteceu, hoje, 14 de março na Biblioteca Municipal de São Vicente.

Neste momento, entrar na equipa de execução da operação do cadastro predial mais 26 técnicos, além dos 11 que já estavam no gabinete, totalizando um efetivo de 42 pessoas que, segundo a responsável, requer maiores desafios, e consequentemente uma previsão para maiores resultados num curto espaço de tempo.

Este reforço, sublinhou, tem um único objetivo que é concluir o processo ainda este ano, mas cientes que podem surgir possíveis constrangimentos.

Contudo, garante que com o reforço dos técnicos, da capacidade interna, de equipamentos, de melhorias de condições no espaço onde estamos alocados neste momento, vão poder garantir que o projeto seja concluído neste ano de 2023.

O universo é de cerca de 40 mil prédios, somente no centro do Mindelo, onde neste momento cerca de 58,7% já estão cadastrados. Destacou que de momento faltam 3 consultas públicas, uma delas vai ser colocada no final de março na localidade de Ribeirinha, Fonte Inês e Espia.

A presidente da INGT aproveitou a ocasião para apelar às instituições uma vez mais o engajamento, a disponibilidade, e o esforço para os ajudarem, enquanto entidade com responsabilidade estatutária e legal para gerir o cadastro predial no país.

Para além da apresentação dos novos técnicos, o encontro serviu também para se fazer um balanço dos trabalhos de Cadastro Predial no Mindelo, reforçar parcerias com as instituições.

A Operação do Cadastro Predial é uma iniciativa do Governo de Cabo Verde que através do Instituto Nacional Gestão do Território visa a recolha de dados que caracterizam e identificam cada propriedade existente numa determinada zona, pertencente a privados ou entidades públicas.

“O objetivo é clarificar os limites das propriedades e os direitos associados, a fim de garantir uma base de dados única e atualizada para todas as instituições intervenientes no projeto”, finalizou a INGT.

AC – Estagiária