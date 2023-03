Maputo: O último adeus ao rapper Azagaia

14/03/2023 17:40 - Modificado em 14/03/2023 17:40

Fãs e admiradores do músico fizeram fila desde cedo para entrar no Conselho Municipal da capital moçambicana. As cerimónias contaram com homenagens de vários membros da sociedade civil, músicos, atores políticos, além dos familiares.

No Twitter, o jornal moçambicano O País partilhou o momento em que as filhas de Azagaia prestavam as suas homenagens ao pai.

Após uma série de homenagens, muita consternação, lágrimas e aplausos, o cortejo seguiu em direção ao cemitério de Michafutene para o enterro.

Ao longo dos mais de 20 quilómetros de percurso da urna, ouviram-se repetidas vezes coros da célebre música do rapper.

Durante o percurso, a polícia bloqueou com blindados, sem dar explicações, a Avenida Julius Nyerere, onde se localiza a Presidência da República. A rota do cortejo teve que ser alterada. O acontecimento foi reportado nas redes sociais.

Nos Paços do Município, a rapper Ivete Mafundza agradeceu “tudo o que Azagaia deixou aos moçambicanos” e à classe. “Não podemos despedir-nos de ti Azagaia sem nos lembrar do que nos dizes cantando: ‘povo no poder, povo no poder sim, não temos medo, não temos medo não’. Descanse em paz”, disse.

Em 2008, Azagaia foi parar na Procuradoria-Geral da República por alegado atentado contra a segurança do Estado, durante protestos populares. Mesmo assim, lembrou o ativista Adriano Nuvunga, o rapper continuou a lutar pela justiça.

A família do “rapper do povo”, numa mensagem lida pelo irmão Hélder da Luz, enfatizou que “Azagaia era um homem destemido”.

Em declarações à DW, no velório, a ativista social moçambicana Fátima Mimbire disse que a morte de Azagaia representa “uma perda extraordinária”.

Azagaia “ajudou muitos jovens a pensar e ensinou-nos a refletir como país de forma bastante criativa usando a arte”, afirmou Mimbire, acrescentando que o músico mostrou que o rap é uma forma de inclusão social.

O deputado da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO) Venâncio Mondlane também esteve presente nas cerimónias fúnebres desta manhã.

Para Mondlane, o rapper Azagaia entrou para a história de Moçambique. “Não restam dúvidas de que ele seja uma figura incontornável da história musical contemporânea de Moçambique, mas o Azagaia conseguiu transpor os limites da história musical para a história geral do país”, enfatizou o deputado da RENAMO.

Nas redes sociais, multiplicaram-se registos das cerimónias fúnebres. Num dos vídeos publicados no Twitter, os fãs cantam “O povo no poder”, uma das músicas mais emblemáticas do rapper, entre outras canções marcantes.

DW