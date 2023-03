Eliseu Fortes considera que participação na “Foz Côa Douro Trail Adventure’23” foi muito positiva, apesar da sua condição física

14/03/2023 16:54 - Modificado em 14/03/2023 16:54

O Atleta Eliseu Fortes classificou em 5⁰ lugar no geral do “Foz Côa Douro Trail Adventure’23” em Portugal. Uma participação que disse ser bastante positiva, mas que infelizmente devido a uma lesão ficou de fora do pódio que tanto almejava.

Este atleta natural de Ribeira Grande de Santo Antão explicou ao Notícias do Norte que nos primeiros 13-14km o ritmo foi muito rápido, a 1ª Marretada aos 18km, caiu para o 3º Lugar, e a 2ª Marretada aos 24.5km, perdendo o pódio e caindo para a 5ª posição da geral e 4ª posição do escalão.

Apesar disso, sublinhou que a sua participação na “Foz Côa Douro Trail Adventure’23” foi bastante positiva. “A operação não foi tão longa como eu gostaria, porque lesionei-me em dezembro passado, e tive uma paragem de um mês. Até anunciei que ia abandonar as condições mas no entanto acabei por voltar e participei nas distâncias intermédias 26 km”, avançou.

No entanto, destacou que a expectativa para outras provas, com outras participações a partir desta sua classificação está sendo “boa”, justificando que “a avaliação ao longo de todo o percurso também foi positiva, mesmo que quase na final tenha faltado mais força nos músculos”.

“A partir daqui é só continuar a trabalhar com o mesmo afinco e determinação que sempre me caracterizou e para as outras provas provavelmente terei melhores classificações”, prometeu.

Apesar desta “falha” no pódio, pela primeira vez na prova organizada por Carlos Sá, o atleta disse estar ciente que “nem sempre podemos ganhar”.

Por conta da sua condição física, Eliseu Fortes avançou que não fará calendário da sua participação em provas nacionais e internacionais, uma vez que se lesionou nos últimos 2 anos três vezes. “Vou anunciar que vou participar em provas, mas desta vez não com tanta antecedência, pois avaliando a minha condição física”, acrescentou.

Diante do ocorrido, o atleta prometeu trabalhar para as próximas competições e tentar fazer o melhor e representar a ilha e o país da melhor forma possível.

Importa referir que os atletas Valter Araújo e Mily Brito, da Emicela Team Cabo Verde, venceram no último domingo, 12, as provas da “Foz Côa Douro Trail Adventure’23”, nos 45 e 26 quilómetros. Competição que foi realizada na Vila Nova de Foz Côa, em Portugal.

AC – Estagiária