Empresário alega que Natch estaria bêbado ao afirmar que o artista não recebeu pelo seu trabalho: “É uma vergonha”

14/03/2023 16:57 - Modificado em 14/03/2023 16:57

O empresário Rachel Silva reagiu às declarações do artista Eugénio Santos, conhecido por Natch, afirmando que este só poderia estar bêbedo ao afirmar que não recebeu pelo seu trabalho. Afirmação que este manager considera uma “vergonha”.

Em entrevista à RCV, Rachel Silva afirmou que o cachê entregue a Natch foi acordado antes da partida para Europa. Rachel admite que a situação porque Natch passa na cidade da Praia envergonha o projeto, atribuindo assim culpa ao próprio artista.

“Para mim é uma vergonha. Saímos para Europa para fazer a tournée …ele está a colocar uma culpa que nada tem a ver com a situação. O seu problema é que ele ganha 200 e gasta 600”, disse este manager que acrescentou que um outro problema é que Natch não faz o que é pedido e faz o que quer.

Relativamente ao caché entregue ao artista ao longo da tournée, Silva avançou que nunca ultrapassou os 300 euros, valor alcançado apenas uma vez. Segundo o manager, tudo quanto foi entregue ao artista decorreu de acordo a que chegaram antes da viagem.

“… Fico contente por ir para Europa. Tentamos encontrar um entendimento entre todos (a banda musical). Eles recebem 250 euros por pessoa. Neste sentido aqui Natch estava de acordo”, disse.

Nisto Rachel Silva junta despesas de documentação, alimentação, entre outras. Confrontado com as denúncias de alegado abandono, primeiro em Lisboa e de seguida aqui em Cabo Verde, cidade da Praia, Rachel Silva confessa que nunca o faria.

O empresário afirma que tem estado a fazer de tudo para Natch participar nos CVMA. No entanto, disse esperar um esforço por parte do artista, já que este confessa gostar muito do cantor.

Natch encontra-se na Praia à espera de outros compromissos, mas, disse o manager, ele não foi para São Vicente porque recusa viajar de barco, preferindo viajar de avião.

Rachel Silva encabeçou a tournée de Natch na Europa, mas confessou à RCV que não dispõe de empresa de produção, objetivo que deseja alcançar assim que tenha recursos disponíveis. O empresário chegou a considerar que Natch estaria sob efeito de álcool ao falar para a RCV sobre a situação em que se encontra.