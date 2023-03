São Vicente: IMAR capacita inquiridores com sistema moderno de recolha de dados

13/03/2023 15:47 - Modificado em 13/03/2023 15:50

Os Inquiridores do Instituto do Mar, em São Vicente, iniciaram esta segunda-feira um ateliê de “Capacitação em coleta de dados estatísticos nas pescas 2023”, enquadrado no projeto Harmonizar e Melhorar as Estatísticas na África Ocidental.

Na abertura, o presidente do Conselho de Administração da instituição, Albertino Martins, avançou à imprensa que a recolha dos dados que era feita no formato tradicional, em papel, será substituída por novas tecnologias.

“Vamos introduzir o sistema tablet com um novo software, no sentido de harmonizar a recolha de dados e permitir com que a estatística seja disponibilizada quase que em tempo real”, afirmou.

Segundo este responsável, já dispõe de um ou dois inquiridores, com exceção da ilha de São Nicolau que tinha anteriormente um inquiridor que fazia prestação de serviço. O mesmo está ciente que esta ilha é uma zona propícia, ou se calhar o terceiro maior porto de pesca de Cabo Verde, “logo vamos ter que acelerar a contratação de um técnico porque estamos a perder alguma informação de estatística em São Nicolau”.

De acordo com Albertino Martins, o IMAR é um órgão do Instituto Nacional de Estatística e é responsável pela estatística setorial no setor pesqueiro.

Com isso, apontou que experimentaram algum atraso, pela forma arcaica que recolhiam os dados, mas que hoje com a introdução da nova tecnologia permite que esta disponibilização “mais rápida e eficaz”.

A ideia, sublinhou, é recolher toda a informação estatística e poder disponibilizá-la, não só aos nacionais, mas também aos estrangeiros e eventuais investidores que queiram fazer investimentos nas pescas no arquipélago.

Além da recolha de dados estatísticos os inquiridores para também são os extensionistas, ou seja, são pontos focais do IMAR em todas as ilhas de Cabo Verde.

De hoje, 13, até ao dia 16 de março, todos os inquiridores estarão em São Vicente nesta formação, no sentido de não só fazer esta formação, mas também, sublinhou, estão numa “nova largada”, além de ser uma boa oportunidade para encontrar com todo o staff do IMAR, almejando “sucesso” nos próximos tempos.

O projeto Harmonizar e Melhorar as Estatísticas na África Ocidental é financiado pelo Governo de Cabo Verde, através do Banco Mundial e é destinada aos técnicos profissionais do IMar responsáveis pela recolha de dados no terreno para produção de informações estatísticas.

AC – Estagiária