Cabo Verde amealhou 6 medalhas no Grand Prix Marrakech 2023

13/03/2023 15:47 - Modificado em 13/03/2023 15:47

De 9 a 11 do corrente mês, Cabo Verde esteve representado no Grand Prix Marrakech 2023, em Marrocos, no qual conseguiu trazer para casa quatro medalhas de bronze e duas de prata, conquistados pelos atletas Jailson Correia, Marilson Semedo e Heidilene Oliveira. Ainda nesta competição 2 dos atletas com mínimos para participar no Paris 2024.

As duas medalhas de Prata foram conquistadas por Jailson Correia e seu guia Isaías Moniz, nos 100 e nos 400 metros, classe T11, ausência total de visão.

Apesar dessas duas medalhas, Jailson Correia não conseguiu garantir os mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris 2024. O atleta de São Domingos, localidade de Rui Vaz, ficou a 29 milésimos de segundos de conseguir a marca que daria a qualificação. Fez 57 segundos e 29 milésimos… os mínimos tinham de ficar nos 57 segundos.

A outras quatro medalhas para Cabo Verde – todas de bronze – foram conquistadas por Marilson Semedo e Heidilene Oliveira.

Os dois atletas já têm garantido os mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris 2024.

Na sexta-feira, Heidilene já tinha conseguido a medalha de bronze nos 100 metros e no dia seguinte, sábado, voltou a vitória nos 200 metros.

Heidilene Oliveira, Classe T12, Baixa Visão. A velocista de São Vicente e seu guia Jailson Oliveira garantem mínimos nos 100 e 200 metros para as Paraolimpíadas de Paris.

Marilson Semedo também arrecadou duas medalhas de bronze, no lançamento de Disco e no lançamento de Dardo. Apesar de no dardo, não ter conseguido superar a sua própria marca, garantiu a qualificação tanto para Paris 2024, como para o Campeonato do Mundo que é ainda este ano.

O Grande Prémio Mundial de Atletismo Paralímpico Marraquexe 2023, começou na passada quinta-feira, 09 de Março, e terminou no sábado. Cabo Verde participou com quatro atletas, só Carlos Araújo não conseguiu chegar ao pódio. O atleta de São Pedro, ilha de São Vicente, correu nos 100, ficou em quinto lugar, e 400 metros, na quarta posição.

O Grand Prix Series Marrakech’2023 é uma prova qualificativa para o Campeonato do Mundo Paralímpico 2023 e Jogos Paralímpicos Paris’2024 e Cabo Verde.