Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo o grande vencedor do Oscar 2023

13/03/2023 11:42 - Modificado em 13/03/2023 11:42

O Oscar 2023, neste domingo (12), consagrou o filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, o franco favorito da temporada de premiações.

O longa saiu como vencedor nas categorias de Melhor Filme, Direção (Daniel Kwan & Daniel Scheinert), Atriz (Michelle Yeoh, que fez história como primeira asiática a levar o prêmio), Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis), Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Edição e Roteiro Original — foram sete vitórias, das 11 às quais o longa estava indicado.

A 95ª edição do Oscar, promovida pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, revelou os seus vencedores neste domingo (12), em uma cerimônia que ocorreu no Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O evento foi apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel.

GANHADORES DO OSCAR

Melhor filme – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor atriz – Michelle Yeoh – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor ator – Brendan Fraser – ‘A Baleia

Melhor direção – Daniel Kwan e Daniel Scheinert – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Animação – ‘Pinóquio’

Melhor Ator Coadjuvante – Ke Huy Quan – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Atriz Coadjuvante – Jamie Lee Curtis – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor Documentário – ‘Navalny’

Melhor Curta-metragem – ‘An Irish Goodbye’

Melhor fotografia – ‘Nada de Novo no Front’

Melhor maquiagem e penteado – ‘A Baleia’

Melhor figurino – ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’

Melhor filme internacional – ‘Nada de Novo no Front’

Melhor curta documentário – ‘The Elephant Whisperers’

Melhor curta de animação – ‘The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse’

Melhor trilha sonora – ‘Nada de Novo no Front’

Melhores efeitos visuais – ‘Avatar: O Caminho da Água’

Melhor roteiro original – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor roteiro adaptado – ‘Entre mulheres’

Melhor som – ‘Top Gun: Maverick

Melhor montagem – ‘Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’