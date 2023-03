Michelle Yeoh faz história com a vitória de Melhor Atriz no Oscar 2023

13/03/2023 11:49 - Modificado em 13/03/2023 11:49

PATRICK T. FALLON/AFP/GETTY IMAGES

Michelle Yeoh se tornou a primeira asiática a vencer o Oscar de melhor atriz. Em seu discurso, enfatizou que nunca é tarde para realizar os seus sonhos. Ela ainda dedicou o seu prêmio a todas as mães do mundo: — Elas são as verdadeiras super-heroínas e sem elas, ninguém estaria aqui hoje.

Michelle Yeoh, aos 60 anos, faturou a estatueta por sua interpretação lapidar em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. No longa aclamado do estúdio A24, Michelle faz o papel de uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que descobre a existência de multiversos. A última (e até então única) mulher não-branca a vencer na categoria foi Halle Berry, na edição de 2002 do Oscar, por A Última Ceia, refeer o site veja.

Nascida na Malásia, Michelle se tornou um ícone da representação asiática em Hollywood. Nas telonas, ela marcou presença em vários “primeiros”, como a primeira comédia romântica com elenco oriental,

Podres de Ricos (2018), e o primeiro filme de um herói chinês da Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021). Com sua vitória no Oscar, Michelle Yeoh prova mais uma vez sua potência – e marca outra caixinha em sua lista de pioneirismos.

Em seus primeiros filmes em Hong Kong, Yeoh foi creditada como Michelle Khan. Tornou-se famosa nos anos de 1990 depois de estrelar uma série de filmes de Hong Kong, como Yes, Madam (1985), Police Story 3: Supercop (1992) e Holy Weapon (1993), nos quais fez suas próprias cenas de ação. Internacionalmente, é conhecida por seus papéis em 007 – O Amanhã Nunca Morre e no filme de artes marciais O Tigre e o Dragão (2000), de Ang Lee. Por esse último, foi indicada ao BAFTA de Melhor Atriz.

Seus outros trabalhos incluem Memórias de uma Gueixa (2005), Reign of Assassins (2010), Kung Fu Panda 2 (2011), O Tigre e o Dragão: A Espada do Destino (2016) e The Lady (2011), no qual interpretou Aung San Suu Kyi. Em 2018, estrelou o filme de comédia romântica Crazy Rich Asians, pelo qual foi indicada ao SAG Awards como parte do elenco. Também co-estrelou o filme Master Z: The Ip Man Legacy (2018) e Last Christmas (2019). Em 2021, entrou para o Universo Cinematográfico Marvel como a personagem Ying Nan no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Em 2022, estrelou o filme de ficção científica Everything Everywhere All at Once, o qual recebeu aclamação da crítica e foi indicada ao BAFTA, Critics’ Choice, Oscar, – este último, tornando-se a primeira atriz asiática indicada na categoria de Melhor Atriz-, e venceu o Globo de Ouro e o SAG Awards, este último tornando-se a primeira atriz asiática a vencer o prêmio SAG na categoria de Melhor Atriz Principal em Cinema e a terceira atriz não-branca a vencer este prêmio, nesta categoria, após Halle Berry e Viola Davis.[1]

Na televisão, é conhecida por interpretar a personagem Philippa Georgiou na série Star Trek: Discovery de 2017 a 2020. Uma série derivada estrelada por ela foi anunciada em 2019.[2]