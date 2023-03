Brendan Fraser vence Oscar de Melhor ator por A Baleia

13/03/2023 11:36 - Modificado em 13/03/2023 11:36

Credit…Todd Heisler/The New York Times

Em uma categoria repleta de indicados pela primeira vez, Brendan Fraser levou para casa o Oscar de melhor ator por sua vez como um professor universitário de 600 libras confinado em seu apartamento em “A Baleia”.

Após vitórias no Screen Actors Guild e no Critics Choice Awards, o Oscar culminou em uma notável história de retorno. Baseado em uma peça de Samuel D. Hunter, o filme centra-se no Charlie de Fraser nos últimos dias de sua vida quando sua ex-esposa, filha afastada, amiga enfermeira e outros visitam.

“Envolto em carne protética”, Fraser apresenta uma performance “que às vezes é surpreendentemente graciosa”, o crítico do Times A.O. Scott escreveu em sua crítica, acrescentando que o ator “usa sua voz e seus olhos grandes e tristes para transmitir uma delicadeza em desacordo com a grosseria corpórea do personagem”.

Em um discurso emocionado repleto de metáforas subaquáticas, Fraser agradeceu a A24, o estúdio por trás do filme, junto com seus colegas indicados. “Senhores, vocês expuseram seus corações do tamanho de uma baleia para que pudéssemos ver suas almas como ninguém mais poderia fazer”, disse Fraser.

Fraser foi indicado ao lado de Austin Butler por “Elvis”, Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”, Paul Mescal por “Aftersun” e Bill Nighy por “Living”. O retrato desencadeou um debate sobre vergonha de gordura e os filmes.

A colunista do Times, Roxane Gay, escreveu em dezembro que o “desempenho de Fraser o torna um forte candidato a todos os prêmios importantes, e isso é uma pena – não porque ele não os mereça, mas porque o que também está sendo recompensado é um retrato tão humilhante de um gordo homem.”

Fraser teve o cuidado de explicar que seu trabalho foi baseado em consultas com membros da Obesity Action Coalition. Ele falou ao The Times sobre “a arenga constante que as pessoas que vivem em corpos superdimensionados têm que suportar em sua vida diária”, acrescentando: “Eles são negligenciados pelos médicos, não recebem a mesma atenção. Isso realmente joga com a sua confiança. E o ator pode se relacionar com a confiança sendo minada. Ele encontrou o estrelato rapidamente com sucessos populares como os filmes de 1992 “Encino Man” e “School Ties”.

Mas ele pareceu sumir da tela nos anos 2000. Como o colunista do Projectionist Kyle Buchanan narrou em um perfil recente, Fraser estava lidando com “um divórcio caro, ferimentos sofridos por anos de trabalho exaustivo de dublê e uma agressão sexual que ele disse ter sido cometida pelo ex-chefe do Globo de Ouro Philip Berk e que causou para que ele se retire dos holofotes.” (Berk negou a acusação.)

Em 2020, o diretor Darren Aronofsky se deparou com um antigo trailer de filme estrelado por Fraser, um momento fortuito que o levou ao elenco de “A Baleia” e, por fim, ao Oscar. (Sua co-estrela Hong Chau também foi indicada, mas perdeu para Jamie Lee Curtis de “Everything Everywhere All at Once”.

Fraser agradeceu Chau em seu discurso, dizendo que “apenas as baleias podem nadar nas profundezas do talento de Hong Chau”. ) Ao longo da temporada de premiações, Fraser foi considerado o favorito, em parte por causa de sua humilde reação ao rumo que sua vida tomou.

Ele disse a Buchanan: “Não tomarei nada como garantido, sabendo o quão longa foi essa jornada”.

www.nytimes.com