CS Mindelense expectante enquanto envolvido e não interessado no caso Ken – “Se nos retirarem um título ficamos com 50”

13/03/2023 00:43 - Modificado em 13/03/2023 00:43

O Clube Sportivo Mindelense, que foi o beneficiado do recurso apresentado pelo Futebol clube Derby junto da Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF), sobre a suposta má inscrição do guarda-redes Ken por parte da Académica do Mindelo e que culminou com a retirada de 15 pontos à equipa, ainda não se tinha pronunciado sobre este caso, após o tribunal de São Vicente dar razão a “Micá”, que agora reinvindica o titulo, referente a época 2016/2017.

Numa entrevista exclusiva ao Notícias do Norte, Daniel Augusto Jesus, diz que o Mindelense está expectante nos próximos “passos” deste caso, contudo, o presidente do clube optou por primeiro, clarificar e esclarecer sobre o que realmente está a passar. “Queremos esclarecer que em momento algum, o CS Mindelense reivindicou alguma coisa ou criou esta situação. Não foi o Mindelense que meteu o protesto, ficamos no nosso lugar e a única coisa que beneficiamos foi ter ganho o regional”, elucidou Daniel Jesus que recorda ainda, que é preciso não esquecer que os “encarnados” eram campeões nacionais em título.

Afirma que o Mindelense já estava no nacional, como defensor do título de campeão conquistado na temporada 2015-2016, ou seja, ser campeão de São Vicente ou não, já estavam no nacional, reiterou o responsável que afirmou ainda, que o clube que dirige tem 51 títulos regionais, e que se fosse retirado um “ficaríamos com 50 ea Académica tem 10 e ficariam com 11”.

Portanto, assegura que caso seja retirado o título de 2016/2017 e que passaria a pertencer a Académica do Mindelo, vão acatar. Entretanto relembra que a “Micá” ainda não ganhou nada. “Venceu um protesto que meteram no tribunal cível, que tem outras implicações nas instâncias desportivas e o tribunal anulou uma decisão tomada pelo Conselho de Justiça da Federação Cabo-Verdiana de Futebol de Cabo Verde, alegando que quem deveria tomar a decisão era o Conselho de Disciplina da associação”, explicou.

E que o tribunal decidiu anular a decisão, alegando que quem deveria decidir era o órgão da associação.

“Mas não deu nenhum título a Académica, até este momento, e estamos expectantes, enquanto envolvidos e não interessados neste processo”, isso porque, justificou, passou a ser uma questão do Mindelense já que os atuais campeões nacionais (2021/2022) interpuseram um recurso contra o Mindelense.

“Quando o Mindelense não tinha feito nada. O clube que interpôs o processo tinha interesses claros, porque ao invés da Académica ir para o campeonato nacional, foram o segundo representante da ilha”, logo defende que o clube que gere não tinha levantado sequer “uma palha” nesse sentido.

“Apenas saímos beneficiados por uma decisão de outro clube. Se tiverem de retirar um título ao Mindelense ficaríamos, após isso com 50 e a Acadêmica passaria a ter 11”, repetiu o dirigente.

Contudo, caso isso venha a acontecer, a Associação Regional de Futebol da ilha, que ainda não reagiu a esta situação, Daniel Jesus é claro. “O Mindelense tem um gabinete jurídico e caso houver esta decisão de declarar a Académica Campeão, mas acreditamos que muita água vai correr debaixo da ponte até chegar a esta conclusão e depois, mesmo que chegue a uma conclusão o Mindelense vai posicionar-se em conformidade.

“Porque depois apanhamos no meio deste imbróglio e teremos que defender o nome do clube, mas não vemos com muito optimismo que alguma coisa vai mudar neste sentido”.

Por outro lado, Daniel Jesus afirma que os regulamentos da FCF e da FIFA são contra isso, de ir ao tribunal cível recorrer de uma decisão do tipo, e que isso poderá incorrer em sanções do clube que fizer isso.

Elvis Carvalho