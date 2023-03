Cabo verdiano concorre ao cargo de presidente da câmara da cidade Bridgeport do Estado americano de Connecticut – EUA

13/03/2023 00:31 - Modificado em 13/03/2023 00:31

@ Ned Gerard Hearst Connecticut Media



Natural da ilha de Santiago, João Gomes é um democrata e ex-assessor do prefeito democrata de Bridgeport, Joe Ganim, que apoiou no seu retorno como prefeito em 2015 e a reeleição em 2019, agora assume-se como candidadto a presidencia da cãmara da sua cidade.

As eleições autárquicas acontecem em novembro e os partidos, democratas e republicanos estão no processo de escolha dos candidatos que vão concorrer ao cargo. João Gomes espera ser o escolhido do partido democrata e assim iniciar um novo ciclo, na cidade que o recebeu há 42 anos.

Membro da comunidade cabo-verdiana da cidade, João Gomes diz que concorre com o objectivo de criar um governo municipal mais inclusivo para a minoria, ajudar no desenvolvimento econômico da cidade e tem como “bandeira” da sua campanha, a educação.

“É uma campanha onde a gente vai andar na rua, calçar uns sapatos. Vamos ter bolhas nos nós dos dedos, mas vamos levar a mensagem de que estamos aqui por uma Bridgeport”, disse.

Ele também quer estimular o crescimento econômico da cidade. “Precisamos colocar pás no chão, guindastes no ar, para criar um desenvolvimento econômico estável e consistente para a cidade de Bridgeport”, disse Gomes.

Filho de pais naturais da ilha do Fogo, emigrou para os EUA, para Bridgeport em 1981 , diz que a cidade nunca teve um prefeito que olhe para os problemas da localidade e defende que o povo precisa se rever no seu candidato.

O que está claro, segundo Gomes, é que ele quer tornar a administração municipal mais transparente e atraente para os potenciais empresários que desejam se instalar na cidade.

Além de sua experiência na administração municipal, ele também trabalhou com vendas e como proprietário de uma delicatessen, um estabelecimento de varejo que vende uma seleção de alimentos preparados finos, exóticos ou estrangeiros.

EC