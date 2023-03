Ulisses Correia e Silva concorre para mais um mandato à frente do MPD com o objectivo de manter o partido na liderança do país

12/03/2023 23:55 - Modificado em 13/03/2023 00:22



Ulisses Correia e Silva, que se encontra no cargo de Presidente do Movimento para a democracia (MpD) desde 2013, concorre para mais um mandato, com o objectivo de manter o partido na liderança do país, conforme disse Fernando Elísio Freire aos jornalistas, após cumprir os procedimentos na sede nacional do partido, na Praia.

O mandatário afirmou que “há todas a razões de mundo” para continuar a confiar o partido a Ulisses Correia e Silva, actual primeiro-ministro de Cabo Verde, salientando que é pelo partido e pelo país que Ulisses Correia e Silva continua a dar a cara, perspectivando um futuro promissor para Cabo Verde.

“A nossa moção de estratégia é pelo partido e pelo país e pela positiva, dizendo claramente que o MpD está preparado, através dos seus valores centrados na dignidade da pessoa humana, na promoção da economia de mercado, na inclusão social e coesão territorial, preparar-nos para vencermos a crise e estarmos cada vez mais resilientes nos pós-crise”, disse.

O propósito de Ulisses Correia e Silva, acrescentou Fernando Elísio Freire, é o de ter mais um mandato para continuar a reforçar a confiança dos cabo-verdianos no MpD, continuar a fazer do MpD o partido líder dos partidos políticos em Cabo Verde, garantindo a maioria é um partido conectado com Cabo Verde e com o mundo.

“Um partido que vai liderar o país para a transição energética, para a transição climática, na economia verde e economia azul, e, acima de tudo, conectar Cabo Verde com o mundo através das tecnologias. O MpD está pronto e vamos continuar sob a liderança de Ulisses Correia e Silva a liderar Cabo Verde para ser cada vez mais um país de sucesso e conseguirmos o nosso sonho que é de fazermos do nosso país um país desenvolvido”, realçou.

Fernando Elísio Freire frisou que o MpD, no poder desde 2016, está entranhado na sociedade cabo-verdiana, representando todos os cabo-verdianos residentes e na diáspora e aberto àqueles que não têm partido e aberto à sociedade e aberto ao mundo.

“Só assim faz sentido a existência do MpD, ser um instrumento ao serviço de Cabo Verde. A nossa moção de estratégia vai exactamente neste quadro de fazermos a reforma necessária para o desenvolvimento de Cabo Verde, as reformas necessárias a nível do partido para a afirmação do nosso partido cada vez mais na sociedade cabo-verdiana”, sustentou.

De entre as reformas propostas a nível do partido, o mandatário de Ulisses Correia e Silva apontou a retoma da questão das coordenações políticas regionais, as comissões políticas regionais, o reforço das coordenações políticas concelhias e fazer com que haja maior entrosamento entre os vários sistemas do MpD com mecanismos inovadores de comunicação.

Ulisses Correia e Silva torna-se assim no segundo candidato a formalizar a sua candidatura para a eleição do novo presidente do MpD, depois de Orlando Dias ter dado entrada no seu processo de candidatura no dia 07 de Março.

Fernando Elísio Freire adianta que a existência de mais de uma candidatura é sinal de vitalidade no partido e sinal de que o MPD está robusto, forte e crente de que o partido é líder em Cabo Verde.

As eleições internas do Movimento para a Democracia (MpD) estão marcadas para o dia 17 de Abril e o prazo para a formalização das candidaturas prolonga-se até ao dia 14 de Março.

Inforpress