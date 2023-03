Mindelense volta a assumir liderança isolada do Soncent Superliga após deslize do Derby

13/03/2023 00:25 - Modificado em 13/03/2023 00:26

O Clube Sportivo Mindelense voltou, este domingo, 12 de março, à liderança isolada do Soncent Superliga ao derrotar os Falcões do Norte por 3-0 e aproveitou o empate do Futebol Clube Derby (0-0) frente ao Ribeira Bote.

E entrada desta jornada, a décima, Mindelense e o Derby partiram estavam com os mesmos 22 pontos, e, agora, os hexa campeões regionais de São Vicente, passam a somar 25 pontos, contra 23 do Derby e 22 pontos da Académica do Mindelo, que também empatou 1-1 com o Amarante e viu o adversário a distanciar-se ainda mais e, conservou o terceiro lugar.

O Batuque também voltou às vitórias após vencer o Castilho por 2-1 e trocou de posição na tabela classificativa com o seu adversário, passando para o quinto lugar e remetendo o Castilho para a sexta posição.

O Mindelense lidera com 25 pontos, seguido do Derby, com 23 pontos, e Académica, com 22 pontos.

O Amarante continua em quarto lugar, agora com 15 pontos, o Batuque é quinto classificado com 11 pontos e o Castilho sexto, com nove pontos.

Os Falcões do Norte somam três pontos, no sétimo lugar, os mesmos do Ribeira Bote, que é oitavo e último da tabela classificativa.

No próximo fim-de-semana o campeonato sofre um interregno para dar lugar à disputa das meias-finais da Taça de São Vicente.

Assim, de acordo com o sorteio, os dois jogos disputam-se no sábado, 18, o primeiro entre Académica e Ribeira Bote (14:00) e o segundo que porá frente-a-frente as formações do Batuque e do Mindelense (16:00).

A final da Taça de São Vicente está marcada para o dia 23 de Abril entre os vencedores dos dois jogos das meias-finais.