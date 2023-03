Demitiu-se do emprego para cuidar da filha com deficiência e hoje é empreendedora

12/03/2023 20:39 - Modificado em 12/03/2023 20:42

Reprodução Facebook

Residente em Maderazinho, Catiuscia “Katy” Teixeira é uma mulher mindelense de 40 anos, que decidiu que a sua maior prioridade seria a sua filha, que nasceu com uma pequena deficiência numa das pernas, em 2015.

Por lhe ter sido negada licença no emprego (na altura do nascimento), para sessões de fisioterapia da filha, decidiu que a única escolha seria demissão. Por ser uma confeiteira e pasteleira de “mão cheia”, aproveitou do seu potencial para iniciar seu próprio negócio, não precisando depender de ninguém para sustentar sua família.

De sorriso fácil, já é habitual encontrar esta mãe guerreira no centro da cidade do Mindelo. Esta mãe colocou a saúde da sua filha em primeiro lugar, decidindo assim pedir demissão. “Sai da empresa de forma legal, com cara levantada”, disse.

Com apenas 500 gramas de farinha de trigo, decidiu iniciar a sua produção de biscoitos e para quem provou a avaliação foi positiva, o que a incentivou a continuar e a fazer mais e mais produtos como donetes, bolos, pastéis, entre outros. No entanto, começou a investir mais na produção de biscoitos, que foi a primeira receita oferecida por uma amiga.

“No início foi difícil, o que é normal, mas foi uma forma de avaliar a minha capacidade, minha força, meu empenho”, disse a empreendedora que considerou os obstáculos um teste para continuar ou desistir da atividade, no entanto, decidiu continuar e a cada dia inovar.

Hoje já tem condições para produzir os seus biscoitos com 12 quilos de farinha e faz de tudo um pouco para garantir o sustento da família, na qual é constituída pelas suas duas filhas menores e seu pai. Estes consideram ser o seu maior apoio na produção dos seus produtos.

Às 5h da manhã, começa o seu dia com a preparação das massas juntamente com a família e uma única funcionária. A mesma acredita que coloca em cada produto todo o “amor”, acompanhado de “bom gosto”, deixando assim cada criação com “sabor próprio e com qualidade”.

Se considera uma mulher independente, mulher incansável que acredita no seu potencial e capaz de fazer as coisas com mente aberta. “Com orgulho, faço tudo por mim e para minha família. Consigo pagar as nossas despesas, educação das minhas filhas, minha saúde e a do meu pai

Ainda há muita força nos braços para carregar duas bolsas de compra com as suas criações. Percorre várias ruas, localidades, artérias do centro da cidade, Monte Sossego, arredores do Porto Grande para entregar encomendas e/ou para vendas. Tudo isso, feito a pé, debaixo do sol, do frio. Quando os pedidos são muitos é obrigada a usar um transporte.

“A trajetória a pé é uma caminhada e não me canso”, enfatizou, lembrando da frase da sua avó que “Quem corre por seu gosto, não cansa”, daí o “prazer” na sua atividade que muitas das vezes termina no fim do dia.

Sobre os mais jovens, acredita que neste momento a juventude escolhe o que trabalhar e acabam sempre por usar o habitual argumento de que “não há trabalho no país”. Uma ideia que esta mulher empreendedora não concorda.

“Em Cabo Verde há trabalho e muitas das vezes tenho até dificuldade em encontrar um funcionário. As reclamações são sempre que o trabalho é muito para pouco salário”, comentou.

Esta mãe simplesmente quer uma vida digna para as filhas, e diz esforçar-se para continuar a lutar e fazer as coisas acontecerem de forma honesta e com força de vontade.

AC – Estagiária