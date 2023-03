Trail: Valter Araújo e Mily Brito vencem “Foz Côa Douro Trial Adventure’23” nos 45 e 26 quilómetros

12/03/2023 20:35 - Modificado em 12/03/2023 20:35

Os atletas Valter Araújo e Mily Brito, da Emicela Team Cabo Verde, venceram este domingo, 12, as provas da “Foz Côa Douro Trial Adventure’23”, nos 45 e 26 quilómetros. Competição que foi realizada na Vila Nova de Foz Côa, em Portugal.

O atleta Valter Araújo da ilha de São Nicolau, venceu a prova dos 45 quilómetros masculinos, com o tempo de 04 horas, 19 minutos e 11 segundo, distanciando Fábio Barbosa, do Clube Desportivo Feirense para o segundo lugar (04:21:00) ficando Francisco Fernandes, do Olímpico Vianense para o terceiro posto com (04:32:12).

No trail dos 13 quilómetros, Mily Brito, atleta também de São Nicolau, em representação da Emicela Team Cabo Verde, cortou a meta em 01 horas e 08 minutos, seguido dos portugueses Samuel Silva (01:09) e Ricardo Nunes (01:10).

No quinto lugar ficou Edena Lima nos 26 quilómetros femininos, com o tempo de 03:17:18, prova que teve como vencedora a portuguesa Gisela Sousa com 02 horas e 51 minutos, seguida de Silvia Santos (02:56) e Margarida Sousa (03:01).

Por sua vez Jessara Santos terminou a prova de trail dos 13 quilómetros femininos na 24ª posição, com o tempo de 01:30:47.

A equipa da Emicela Cabo Verde, constituído por cinco atletas, masculinos e femininos, representou o país no “Foz Coa Douro Trial Adventure’23”, que se realizou de 10 de Março até este domingo, 12, na Vila Nova de Foz Côa, em Portugal.