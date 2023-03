Uso indevido de produtos de limpeza terá sido a causa das intoxicações de funcionários da Fábrica Atunlo em São Vicente

11/03/2023 21:37 - Modificado em 11/03/2023 21:37

O uso indevido de produtos de limpeza terá sido a causa da intoxicação das funcionárias da Fábrica Atunlo em São Vicente, que aconteceu na terça-feira, 07 março, referiu hoje, 11 a empresa, num comunicado.

De acordo uma notícia veiculada por um órgão de comunicação local, que dava conta que um grupo de funcionárias da empresa de processamento de pescado, instalada no Porto Grande, teriam sofrido, na passada terça-feira casos de intoxicação e que foi preciso acionar serviços de saúde, a empresa veio ao público, em comunicado, apresentar a sua versão dos factos, sem contudo, que segundo a mesma fonte, trata-se de um caso isolado, embora tenha havida registo de casos de intoxicação na empresa, no passado.

Segundo informações, vários funcionários foram encaminhados aos serviços de saúde com queixas de mal-estar, ardência na garganta e nos olhos, falta de ar e desmaios.

A mesma fonte, o Mindeinsite, diz que este é o quarto consecutivo registado nesta unidade industrial, aconteceu na terça-feira e voltou a provocar pânico e revolta entre os trabalhadores, que se sentem desprotegidos devido, dizem, à suposta passividade das autoridades.

“Desconhecemos os motivos que terão levado a equipa de limpeza a usar este produto na terça-feira, antes da chegada do grosso dos trabalhadores. As próprias chefias também ficaram surpresas quando chegaram ao trabalho e depararam com o caos, sendo que há uma determinação para o seu uso apenas nos finais de semana, após a saída do pessoal”, referiu uma fonte citado pelo jornal.

A empresa justificou o ocorrido, num comunicado divulgado, derivado do uso incorreto de produtos de limpeza durante as atividades de higiene no turno da noite. “Ocorreu esta semana uma ocorrência em uma de nossas áreas que gerou desconforto em alguns de nossos colaboradores.

“Os colegas afetados foram encaminhados imediatamente para receber atendimento médico oportuno e a evolução foi positiva. Após avaliação, internações hospitalares não foram necessárias e o estado e a evolução dos trabalhadores que estão, dizem em óptimas condições foram monitoradas”.

Para a empresa é uma prioridade garantir a segurança dos trabalhadores, pelo que dizem estar a investigar o acidente ocorrido, para garantir que não volte a acontecer.

E apesar da contingência, alegam ser um caso isolado. “A central tem continuado a funcionar regularmente se não houver outras notícias a reportar.

De recordar, que a empresa de processamento de pescado Atunlo, instalada no Porto Grande, que tem sido fortemente criticada pelo mau cheiro que exala na Avenida Marginal, e que muitos apontam o dedo à empresa como sendo a responsável.

EC