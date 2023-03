Portuguesa presa em Cabo Verde acusada de matar o noivo em Portugal perde recurso do Supremo Tribunal de Justiça para evitar a sua extradição

11/03/2023 20:53 - Modificado em 11/03/2023 20:54

O recurso interposto da decisão de extradição para Portugal, foi negado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de Cabo Verde.

Uma mulher que assassinou o namorado com gelo seco em Portugal e que fugiu para Cabo Verde, ainda tem a pena pela qual foi condenada para cumprir. Fernanda Baltazar foi detida há seis meses na cidade da Praia, mas tem conseguido escapar à extradição através de vários recursos, conforme a imprensa portuguesa.

Fernanda Baltazar, professora que há cerca de sete anos matou o namorado com quem ia casar, em casa, no Parque das Nações em Lisboa, Portugal intoxicando-o com dióxido de carbono libertado de gelo seco, encontra-se detida na Cadeia Central da Praia, Santiago, desde de setembro de 2022, perde recurso do Supremo Tribunal de Justiça que visava impedir a extradição para Portugal para cumprir a pena a que está condenada em Lisboa.

De acordo com a imprensa portuguesa, a mulher cometeu o crime em 2016, tendo sido detida e acabando condenada a 17 anos de prisão – pena confirmada no Supremo Tribunal de Justiça Portuguesa-, mas aproveitou um erro judicial para ser libertada e fugir do país, para Cabo Verde.

Em comunicado, a Polícia judiciária, informou em comunicado que as autoridades judiciárias e policiais de Cabo Verde, em estreita articulação com as autoridades judiciárias portuguesas e a Polícia Judiciária, “localizaram e detiveram mediante cumprimento de mandado de detenção internacional, uma mulher portuguesa, com 41 anos de idade, condenada pela prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido em 24 de dezembro de 2016 na cidade de Lisboa, sendo vítima o seu companheiro, indivíduo também português com 25 anos de idade”.