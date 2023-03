São Vicente: Zenaida Alfama distinguida com Prémio de Mérito Teatral 2023

11/03/2023 20:42 - Modificado em 11/03/2023 20:42

A actriz Zenaida Alfama e membro da direcção da Associação Artística e Cultural Mindelact vai ser distinguida pela associação com o Prémio de Mérito Teatral 2023, pelo seu contributo em prol da dinamização das artes cénicas cabo-verdianas.

Esta é uma das decisões que saíram da assembleia-geral do Mindelact, que também aprovou na mesma reunião as contas de 2022, afirmou à imprensa o presidente da assembleia-geral, José Pedro Bettencourt.

“Como todos os anos Mindelact escolhe uma pessoa ou instituição para propor que seja galardoado, este ano foi proposto o nome de Zenaida Alfama, que foi votado pela unanimidade”, explicou José Pedro Bettencourt para quem a actriz está com o Mindelact desde sempre e é sempre bom reconhecer quando as pessoas fazem este tipo de trabalho.

“Ela tem feito um trabalho muito bom como elemento da direcção do Mindelact, no teatro e também como contadora de histórias e tem tido um papel muito importante na sociedade. Ela tem dirigido a área financeira do Mindelact e tem feito um esforço bastante grande na resolução de problemas que temos tido”, acrescentou.

Conforme Associação Artística e Cultural Mindelact, a actriz completa, este ano, 25 anos de carreira e é uma das personalidades mais importantes das artes cênicas em Cabo Verde, com actuações em vários espetáculos e filmes. É membro integrante das companhias Morabeza Teatro e Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (CTCCPM) e faz parte da direção da Associação Mindelact.

A galardoada, por sua vez, disse que não esperava que fosse proposto o seu nome, mas foi algo que a encheu de satisfação porque reconhece o trabalho que ela tem feito há quase 25 anos.

“Foi uma surpresa porque até uns anos atrás eu dizia que nós da direcção tínhamos de nos conter para não premiar os membros da direcção. Mas, tudo veio no seu momento certo, foi uma alegria e a forma como as pessoas que estavam na assembleia reagiram foi especial”, declarou a actriz.

O Prémio de Mérito Teatral de 2023 será entregue a 27 de Março, Dia Mundial do Teatro. O galardão foi criado em 1999 pela Associação Mindelact, para anualmente homenagear um grupo de teatro, particulares, empresas ou instituições públicas ou privadas que se destaquem pelo apoio e contribuição para o desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas.

Ainda, durante a assembleia-geral, explicaram aos participantes o desenrolar do projecto Tripé, que é uma colaboração artística, envolvendo associações artísticas e culturais de três ilhas de Cabo Verde. O Mindelact (São Vicente), o projeto Chiquinho (São Nicolau) e o Raiz di Polon (cidade da Praia).

O prémio é representado por uma estatueta em bronze concebida pelo artista plástico Manú Cabral, a partir de um dos elementos que constituem o logótipo da Associação Mindelact, este por sua vez da autoria da artista plástica Luísa Queirós.

De lá para cá foram distinguidos o Grupo Juventude em Marcha e o investigador Mário Matos (1999), o encenador Francisco Fragoso (2000), a Escola Salesiana & Centro Cultural Português/ICA (formação teatral 2001), o Jornal A Semana & Rádio de Cabo Verde (Comunicação social-2002), Público do Mindelo (2003), Cineteatro Éden Park (2004), Banco Comercial do Atlântico (Mecenato 2005) e Luísa Queiroz (2006).

Em 2007 o Prémio foi atribuído a César Fortes (Técnico de iluminação), Grupo de Teatro do Centro Cultural Português (2008), o actor César Lelis (2009), o encenador João Branco (2010), Cooperação Portuguesa (2011), Manuel Estevão (ator, 2012), Grupo Teatro Craq’Otachod (2013), atriz Ducha Faria (2014), OTACA (companhia, 2015), Flávio Hamilton (diáspora, 2016) e Victor Silva (encenador, 2017), e em 2018, José Fonseca Soares, jornalista da Rádio de Cabo Verde e actor teatral.

Em 2019 foi para Elisabete Gonçalves (atriz, encenadora e figurinista) e em 2020 não foi atribuído devido à pandemia. Em 2021 Daniel Monteiro (produtor) foi o distinguido e Mindelact decidiu por unanimidade, atribuir o Prémio de Mérito Teatral 2022 à Companhia de Teatro Fladu Fla que comemorou 20 anos de existência.

Inforpress