SOCIEX – CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

11/03/2023 10:45 - Modificado em 11/03/2023 10:45

Nos termos Legais, e estatutários, são convocados os Exmos. Senhores Acionistas da SOCIEX – Sociedade Cabo-Verdiana de Importação e Exportação, S.A., para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 31 de Março de 2023, pelas 15:30h, na sede da empresa, sita na Zona Industrial do Campinho, nesta cidade do Mindelo, com a seguinte ordem de trabalho.