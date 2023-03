Novo álbum de Fattú Djakité resulta de um trabalho conjunto de cinco nacionalidades

Neste sábado, 11 de março, a cantora Fattú Djakité sobe ao palco do Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, onde reside atualmente, para o lançamento do seu novo álbum intitulado “Praia-Bissau”. Projeto este, que conta com a produção de várias nacionalidades.

Em declarações ao Notícias do Norte, Fattú Djakité, que é também compositora, artista plástica e ativista social, explicou que este novo trabalho traz basicamente a sua essência, a sua visão de criança. “É também para trazer as duas vertentes sobre mim, que são, os meus dois países, a Guiné-Bissau que é o país onde nasci e Cabo Verde, que é o país que me viu crescer”, sublinhou.

Acrescentou ainda que os assuntos deste álbum estão à volta da sua criança interior, sobre o empoderamento feminino e também sobre a “saudade” que tem da sua terra natal, além de mencionar a sua confirmação como mulher, e como pessoa.

O “Praia-Bissau” é composto por 12 temas, sendo um remix, e conta com sete temas inéditas e quatro músicas regravadas. Conta com a participação de vários compositores de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, do Brasil e também tem uma participação especial do Emicida.

Os compositores: Elida Almeida, Jorge Cabral, Zé Carlos Soares, Toy Delgado, Zézé de Nha Reinalda. O álbum foi gravado no Rio de Janeiro, no Brasil, pelo produtor Maurício Pacheco que também é produtor da artista brasileira Vanessa da Mata.

O álbum começou a ser produzido em 2017 e em novembro de 2022 já estava pronto. Questionada o porquê de só agora o seu lançamento, a Djakité refere que foi por causa da distância entre a artista e seu produtor, além de vários outros vários contratempos.

Este novo projeto foi produzido por várias nacionalidades entre as quais, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Israel e Itália.

Sobre março, mês da mulher: “Eu não espero março para falar sobre a mulher. Todos os dias é dia da mulher, mas não é só falar de clichê porque passo todos os dias a falar para as mulheres, a trabalhar com elas”, aclarou.

O desejo da cantora é que as mulheres do mundo, particularmente as mulheres africanas, com destaque para as da Guiné-Bissau e Cabo Verde, “sejam autossuficientes, que tenham autonomia, estudem, trabalhem, autoestima, que corram atrás dos seus sonhos e que não dependam de ninguém”.

A mesma aproveitou para enviar “energia positiva” para aquelas que estão numa situação difícil.

“Para mim as mulheres são os seres mais resilientes e resistentes do mundo. A nossa luta é todos os dias e não somente no mês de março. Claro que é bom lembrar isso, mas eu sou de opinião de que todos os dias temos que trabalhar a nossa mulher em nós, a nossa criança, enfim a nossa menina mulher”, finalizou.

Sobre a artista

Fattú Djakité, nasceu em março de 1990 na Guiné-Bissau e imigrou ainda criança para Cabo Verde. Iniciou sua carreira artística aos 22 anos, quando conquistou o terceiro lugar no concurso de vozes em Cabo Verde, Estrela Pop. Em seguida fez o seu primeiro tour pela Europa.

Em 2015 lançou o seu primeiro single “BENDEDERA DI SOL’, e em 2017 gravou o seu primeiro álbum produzido por Maurício Pacheco no Rio de Janeiro, Brasil.

Após participar no Tributo a Nelson Mandela em Portugal, 2018, Fattů Djakité fundou em 2019 a mais recente e bem-sucedida banda Cabo-verdiana AZAGUA e representou Cabo Verde no Expo Dubai 2020.

