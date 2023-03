São Vicente: Grupo Região Tour realiza a 2ª edição “torneio futsal feminino” em homenagem às mulheres

O grupo dinamizador Região Tour, em São Vicente, prepara a 2ª edição do “torneio futsal feminino” que acontece nos dias 22 e 25 deste mês, em homenagem às mulheres. Esta competição, que é incluída no Projeto “Amdjer D’nós Terra”, vai contar com participação de equipas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau e Sal, com previsão para um total de 90 mulheres participantes.



Em conferência de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, na sede do Clube de Ribeira Bote, o responsável deste grupo, Carlos Ribeiro, avançou à imprensa que este ano, o evento desportivo vai envolver forças de segurança, que inclui Forças Armadas, Polícia Judiciária, Polícia Nacional, guarda prisional e proteção civil.



Este torneio, sublinhou, é realizado em homenagem às mulheres e tem como madrinha e padrinho, o selecionador nacional Pedro Brito “Bubista”, e Antónia do Rosário “Tanhuca”, veterana de futebol de São Vicente.



As atividades, de uma forma geral, que incluem Palestras, Workshop, Rodas de Conversas (temas a escolha) e visitas às Instituições Sociais, acontecem de 22 a 26 de Março.



Neste mês é celebrado o “Dia Internacional da Mulher” a 8 de Março, e o “Dia das Mulheres Cabo-verdianas” comemorado no dia 27 deste mês.



Segundo o grupo, o maior objetivo destas datas é celebrar as conquistas sociais, económicas, políticas e culturais das mulheres no mundo, em geral, e de Cabo Verde, em particular, ao longo da história.



“Esta também é uma excelente ocasião para trabalhar igualdade de gênero. O tema é essencial, sobretudo, para conscientizar os pequenos sobre a promoção do respeito entre homens e mulheres, garantindo a igualdade de oportunidades para todos e inspirando a próxima geração”, sublinhou.



Com estas atividades, a Região Tour pretende “Incentivar a prática desportiva feminina regular e sistemática, contribuindo na constituição do carácter, formando pessoas responsáveis e comprometidas, capazes de honrar as suas obrigações”.



Além disso, quer propor métodos para promover a cultura futebolística feminina, destacando sua importância no crescimento físico, mental e social das mulheres.



AC – Estagiária