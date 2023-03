Dois mergulhadores de Santo Antão encontrados sem vida na ilha do Sal

8/03/2023 18:45 - Modificado em 8/03/2023 18:45

“Djeck” da Graça e Kennedy Santos naturais do concelho de Ribeira Grande Santo Antão estavam desaparecidos desde ontem, 7, foram encontrados, hoje nas imediações da Baía de Santa Maria, na Ilha do Sal.

Kennedy Santos e Joaquim “Djeck” da Graça e mais um colega estavam mergulhando, nas primeiras horas da manhã da tareça-feira, conforme Djavi Segredo, em declarações ao Radio TV Sal One, não sabe ao certo o que teria acontecido aos colegas, logo que se apercebeu que estava sem ar na garrafa de mergulho.

Quando deram a falta dos companheiros, começaram as buscas, mas sem efeitos. E os corpos foram encontrados no fundo do mar. “Não dei conta o que se passou, subi quando estava sem ar, mas eles não. E até ainda tento entender”, explicou o jovem emotivo, que afirmou que esta esra a vida que tinham no Sal.

Ao tomar conhecimento do passamento físico desses dois jovens do seu Concelho, Ribeira Grande de Santo Antão, o Vice-presidente da Assembleia Nacional, Armindo Luz, reagiu na sua página no Facebook, lamentando a morte desses dois jovens “do meu Concelho de Ribeira Grande de Santo Antão, jovens que estavam à procura do “ganha-pão” no mar da Ilha do Sal”.

“Que Deus conceda alívio ao coração de todos os familiares e amigos, pela terrível perda. A minha solidariedade e os meus sentidos pêsames para toda a família e amigos. A nossa localidade de Cruzinha ficou mais pobre. Que a alma dos nossos jovens e Santos sejam bem-recebidos na glória eterna de Deus Pai”, lê-se.