Decisão de profissionalizar órgãos federativos deve ser decidida pelas estruturas desportivas e sociedade civil – Governo

8/03/2023 18:43 - Modificado em 8/03/2023 18:43

Foto: NN

O ministro da Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, considerou “essencial” um novo modelo de gestão nas estruturas federativas, mas alertou que uma eventual profissionalização de alguns cargos federativos deve ser decidida pelas estruturas desportivas e sociedade civil.

Dado ao nível do sucesso a que algumas modalidades já atingiram na arena internacional tem-se propalado muito sobre na necessidade de se profissional alguns órgãos federativos, de forma a ir ao encontro das exigências da alta competição, pelo que, abordado, o ministro disse ser necessário inteirar-se sobre o nível de recursos que acarreta a profissionalização de algumas estruturas federativas.

Carlos Monteiro defendeu, em entrevista à Inforpress, que é algo que tem de ser bem estruturado, alegando que o executivo já se sentou à mesa com o Comité Olímpico Cabo-verdiano e o Comité Paralímpico para começar a perceber o modelo da governança do desporto cabo-verdiano, porquanto o país conta com mais de 20 federações desportivas e dezenas de associações regionais desportivas das diversas modalidades.

“Temos de perceber se este modelo serve a Cabo Verde, tendo em conta o nível de recursos que nós temos. Estamos na iminência de ter, neste mês ou próximo, uma conferência conjunta com os dois comités e com as federações desportivas para começarmos este período de reflexão sobre o novo modelo de governança para o desporto em Cabo Verde”, explicitou.

É que a tutela do desporto considerou essencial um novo modelo de gestão, uma vez que constantemente tem-se falado sobre os parcos recursos, razão pela qual, considerou ser determinante “olhar para essa realidade nua e crua e perceber se a proliferação de estruturas beneficia, também, o nível de organização que se pretende ter, ou se não se justifique a fusão de algumas estruturas.

Ainda assim, deixou claro que esta eventual norma nunca deverá ser imposta pelo Governo, razão pela qual afiançou, as federações e a sociedade civil estarão envolvidas neste debate, para, de uma forma geral, discutir sobre a melhor estrutura de governança que permite ao desporto cabo-verdiano atingir um outro patamar.

Inforpress