São Vicente: OMCV com dificuldades em dar resposta a tantos pedidos para formações

8/03/2023 18:37 - Modificado em 8/03/2023 18:37

Neste mês de março, a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), completa 42 anos da sua existência. Em São Vicente, a delegada desta ONG avançou que as demandas por formações têm vindo a crescer, de ano para ano e têm tido alguma dificuldade para dar resposta a tantos pedidos, e com isso surgem várias reclamações por parte de interessados.

A propósito do Dia Internacional das Mulheres, 8 Março, Fátima Balbina Lima em entrevista ao Notícias do Norte, avançou que as mulheres continuam a procurar cada vez mais esta organização.

“Nos primeiros anos, nós é que pedíamos às mulheres para se inscreverem em formações. Tínhamos que insistir nelas para fazerem a formação em costura, bordados, cozinha, entre outros, mas neste momento a nossa capacidade de resposta está aquém da procura na instituição”, explicou.

A organização assegura que sempre há formações a decorrer e neste momento, por exemplo, têm mais de 60 pessoas em formações em que cerca de 85% são mulheres. Já o número de inscritos na ONG ultrapassa 300 pessoas, à espera de abertura de formações.

Para esta responsável isso significa algo muito bom, quando o assunto é o desejo de ter o próprio rendimento. “Essa alta procura significa para nós que as mulheres querem se empoderar, não querem ficar nas suas casas sem ter uma fonte de rendimento, não querem depender financeiramente de ninguém”, explicou Fátima Lima que acrescenta que há confiança das pessoas na OMCV.

Por outro lado, sublinhou, esta procura mostra que meninas e mulheres querem mudar as suas condições de vida, querem inclusão e reinserção social.

A mesma mostrou-se ciente para a necessidade de ter mais capacidade de resposta, apesar de serem uma ONG, não terem fundos, orçamentos.

Os desafios que a mulher precisa ultrapassar para chegar num patamar mais além são vários. “O principal desafio é a mulher conseguir ter a sua independência económica, através de um emprego, ter formação, viver em condições condignas. Agora cabe às instituições com vocação para tal. Criar condições não é somente falar palavras bonitas. É criar condições para que a mulher realmente vença as barreiras e atingir os seus objetivos”, opinou a responsável.

Neste Dia Internacional das Mulheres, a OMCV em São Vicente organizou uma feira de artesãs em frente ao edifício da ONG, além de uma roda de conversa, cujo assunto são os avanços e as contribuições das mulheres nos diferentes setores de desenvolvimento de Cabo Verde.

“O lema deste ano prevê muitas iniciativas para mulheres, porque com acesso à informação e conhecimento se promove uma sociedade mais justa e inclusiva, o que reduz ao mesmo tempo a pobreza e promove a igualdade de género”, finalizou.

AC – Estagiária