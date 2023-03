PR garante que vai empenhar na defesa dos direitos da mulher

8/03/2023 18:00 - Modificado em 8/03/2023 18:00

Em mensagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste dia 8 de Março, o Presidente da República garantiu que vai empenhar na defesa dos direitos da mulher, ou seja, na defesa dos Direitos Humanos e da Constituição da República, no que se refere à promoção da igualdade de oportunidades entre os cidadãos.

Nesta mensagem especial direcionada às mulheres, José Maria Neves sublinhou a necessidade de reforçar a sensibilização em relação à promoção de equidade e igualdade de género, através do seguimento das ações, e aproveitando da melhor forma o quadro legal.

Por isso, defende que há que“envidar esforços para que sejam executadas políticas públicas mais assertivas, capazes de proporcionar melhores alternativas às mulheres, por forma a garantir-lhes uma melhor qualidade de vida, especialmente nas comunidades rurais mais pobres”.

Por outro lado, o chefe de Estado expressou a sua solidariedade para com todas as mulheres dos países em guerra, as mulheres vítimas da violência, da discriminação, do assédio sexual, moral e político e do desrespeito pela dignidade da pessoa humana.

Ainda há muito para se fazer. Apesar disso, Neves reconhece que a vida das mulheres teve “uma série extraordinária de conquistas”, a nível mundial, nos últimos 100 anos. E Cabo Verde não foge a regra e exemplifica a independência que é o marco a partir do qual as mulheres que presenciaram uma evolução, apesar dos tempos atuais serem difíceis e conturbados, por conta da pandemia, da seca e da guerra na Ucrânia.

O mesmo acredita que empoderar as mulheres, promover o bem comum e a construir a África que queremos e um mundo melhor para todas e todos, passa pela realização de“reformas que são necessárias e colocando todos os recursos materiais e intelectuais ao serviço da humanidade”.

“Dotada de dedicação e coragem para enfrentar desafios e vencer lutas difíceis, ao longo da história, a mulher cabo-verdiana tem-se revelado uma autêntica heroína, encarnando a esperança do futuro e, qualquer vitória que Cabo Verde célebre, é uma vitória da mulher cabo-verdiana”, afirmou José Maria Neves.

AC