Basquetebol: Cabo Verde sobe duas posições no ranking mundial

8/03/2023 17:59 - Modificado em 8/03/2023 17:59

A seleção nacional de basquetebol sobe duas posições no ranking mundial da FIBA, passando agora para a posição 64 no ranking mundial, atualizado logo após o término das qualificativas para o campeonato do mundo.

As atualizações indicam que, a nível africano a seleção é a 8ª melhor do continente. Mesmo sem se conseguir qualificar para o mundial, a Nigéria continua a ser o número 1 em África, A Tunísia ocupa a 2ª posição e o Senegal, terceiro.

O que se sabe no momento é que todos os três países que compõem o pódio africano não vão estar no campeonato do mundo. As cinco seleções que se qualificaram para o Mundial são Angola no 4º lugar, Cotê D’Ivoir 5º, Egito 6º qualificado, Sudão do Sul 7º e Cabo Verde na 8ª posição.

O top 10 é completado com camarões (9º), República Democrática do Congo é o 10º classificado. A nível Mundial, a Espanha lidera o ranking, seguido dos Estados Unidos e Austrália na 3ª posição.