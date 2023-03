Parlamento: Governo tem investido como nunca antes na melhoria e fortalecimento do sector da Saúde – ministra

8/03/2023 11:44 - Modificado em 8/03/2023 11:44

A ministra da Saúde destacou hoje os avanços registados no sector da Saúde e afirmou que o Governo tem investido como nunca antes para fazer de Cabo Verde um país seguro e responsivo do ponto de vista sanitário.

Filomena Gonçalves fez estas afirmações durante a sua intervenção na abertura do debate da primeira sessão parlamentar do mês de Março, tendo realçado que o Sistema Nacional de Saúde tem sido guiado pelos princípios da qualidade, universalidade, acessibilidade, solidariedade e justiça e efectividade.

Apontou a implementação de medidas e políticas como uma das prioridades do Governo, frisando que não obstante os desafios da pandemia, seca severa, o reconhecimento internacional de Cabo Verde e da segurança sanitária não são obras do acaso.

“Com a implementação de políticas, medidas e estratégias claras e congruentes, tem sido possível planificar, organizar e em alguns aspectos a reorganização estratégica dos serviços e cuidados de saúde em Cabo Verde, tem sido possível alcançar os avanços e resultados positivos significativos, ao longo destes seis anos”, afirmou.

Segundo a governante, Cabo Verde continua a registar melhorias em quase todos os indicadores internacionais de saúde, com destaque para a diminuição da taxa de Mortalidade Infantil, introdução das novas vacinas da Pólio inactivada, febre amarela e HPV.

No que tange à vacina contra a covid-19, salientou, Cabo Verde tem sido referência, a nível internacional, pela adesão populacional muito acima da média africana e entre os melhores do mundo, afiançando que este Governo tem os olhos fixos numa retoma e num relançamento sustentável da economia do país e da vida social dos cabo-verdianos.

Lembrou que foram criadas e reforçadas como nunca antes os serviços de respostas às doenças oncológicas, desde a promoção da saúde, à prevenção, como ainda nos equipamentos de diagnóstico e intervenção cirúrgica e medicamentosa.

Ao abordar a questão da transição sociodemográficas e epidemiológicas, disse que dentro da possibilidade nacional, o arquipélago tem respondido da forma mais adequada, às doenças crónicas nãos transmissíveis, com especial atenção às doenças cardiovasculares, cancerígenas e diabéticas, sem nunca descurar a atenção para a consolidação e seguimento das conquistas alcançadas ao nível das doenças transmissíveis.

Informou neste sentido que Cabo Verde encontra-se, actualmente, no processo de certificação internacional de país livre do paludismo, um feito verdadeiramente notável para um pequeno estado insular em desenvolvimento, localizado numa área geograficamente sensível e muito vulnerável aos diversos factores determinantes para a reintrodução desta doença.

A ministra destacou, por outro lado, a enorme contribuição e envolvimento que todos os profissionais da saúde têm demonstrado ao longo dos anos, pois mesmo em meio às dificuldades e aos contratempos entregam-se abnegadamente para o bem maior que é a saúde e o bem-estar da população cabo-verdiana.

“Estamos cientes que temos um longo caminho a percorrer, e hoje mais do que nunca, estamos conscientes que somos e estamos vulneráveis a muitos factores que são determinantes para alcançarmos as nossas metas. Mas não temos dúvidas que temos feito um caminho notável, até aqui e continuaremos a fazer mais e melhor”, concluiu.

