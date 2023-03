Presidente da OMCV defende reforço das acções de promoção e valorização da mulher

8/03/2023 11:45 - Modificado em 8/03/2023 11:45

A presidente da OMCV, Eloisa Cardoso, defendeu a necessidade do reforço das acções de promoção e valorização da mulher, para a classe feminina possa contribuir de forma activa no processo de desenvolvimento de Cabo Verde.

A presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) fez estas declarações à Inforpress, no âmbito das actividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher, que se celebra hoje.

A efeméride, realçou, serve para não só trazer para o centro de debate os desafios que ainda as mulheres enfrentam em todo mundo, mas também para promover uma reflexão profunda sobre os caminhos percorridos e os ganhos alcançados.

Segundo esta responsável, o reforço das acções de promoção e valorização da mulher, além de garantir que a classe feminina possa contribuir de forma activa nas diferentes áreas, evita também que ideias distorcidas sobre o significado de uma mulher empooderada sejam transmitidas na sociedade cabo-verdiana.

Eloisa Cardoso considerou que as mulheres em Cabo Verde enfrentam ainda muitos desafios, apontando a sobrecarga das tarefas no seio familiar e paternidade irresponsável como algumas das dificuldades a serem ultrapassadas.

“Os desafios que as mulheres enfrentam em Cabo Verde, nós temos ainda a divisão de tarefas no ambiente familiar e isso não tem contribuído para que as mulheres possam participar de forma activa no processo de desenvolvimento de Cabo Verde e a sua impossibilidade de estar nos cargos de decisão”, afirmou.

Defendeu, neste sentido, a necessidade de haver cada vez mais mulheres nos cargos de decisão, na politica, salientando que com osso os ganhos serão maiores e as mulheres ocuparão igualmente lugares de destaque.

Acrescentou ainda que é necessário haver acções realizadas em parceria com os homens na luta pela igualdade de género e empoderamento da mulher

Destacou, por outro lado, que a OMCV tem conseguido cumprir o seu papel no que se refere à valorização da mulher cabo-verdiana, isto quando, realçou, os resultados e impactos na vida das mulheres e consequentemente das famílias são visíveis.

Eloisa Cardoso exortou as mulheres a serem mais unidas para continuarem a lutar pela conquista do seu espaço, mas, alertou, é preciso que esta luta seja feita com serenidade e em parceria com os homens.

E para assinalar a data, a Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV) promove hoje o acto central, durante o qual vai entregar certificados e kits de actividade de rendimento a 20 mulheres na ilha do Maio.

O Dia Internacional da Mulher é comemorado, anualmente, a 8 de Março. O dia é assinalado desde o início do século XX, embora com variações na data das celebrações.

Em 1975, a ONU começou a celebrar neste dia – 8 de Março, mas só a 16 de Dezembro de 1977, é que viria a ser oficialmente reconhecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 32/142.

Este dia pretende celebrar os direitos que as mulheres conquistaram até ao dia de hoje, relembrando o caminho para a igualdade.

Defender causas como o direito ao voto, a igualdade salarial, a maior representação em cargos de liderança, a proteção em situações de violência física e/ou psicológica ou o acesso à educação continuam actuais porque, em vários pontos do globo, esses direitos continuam por cumprir.

CM/JMV

Inforpress/Fim.