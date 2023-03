Mundial de Basquetebol: Selecção cabo-verdiana com boas expectativas e apela ao apoio das empresas nacionais

7/03/2023 18:19 - Modificado em 7/03/2023 18:19

O treinador da Selecção Cabo-verdiana de Basquetebol, Emanuel Trovoada, vincou hoje que as expectativas são “boas” para o campeonato mundial, e pediu apoio das empresas nacionais para que a selecção possa representar o arquipélago com “dignidade”.

Emanuel Trovoada deixou este apelo no final do encontro que a delegação da selecção nacional de basquetebol manteve, na Cidade da Praia, com o Presidente da República, José Maria Neves.

“As expectativas são boas, começamos a trabalhar logo após a qualificação, há um grande interesse da federação, dos atletas, da equipa técnica em trazer um torneio para Cabo Verde antes da nossa ida ao mundial e este é o momento que toda gente quer ajudar e é isto que queremos”, afirmou o treinador da selecção.

A qualificação de Cabo Verde para o campeonato mundial trás união de um povo e de uma parte da população que não acreditava inicialmente e que agora já acreditam, e isso é “muito bom”, segundo aquele responsável.

Emanuel Trovoada prometeu que a selecção vai trabalhar bem e continuar a procurar as melhores formas para que Cabo Verde possa estar no Mundial condignamente, para isso, considera que, para além de patrocinadores internacionais, é importante que as empresas nacionais apoiem também.

“Lembro que quando conquistamos, em 2007, a medalha de bronze a empresa Jordan esteve connosco no pré-olímpico, então, eu acredito que Eddy Tavares, o melhor jogador da Europa e é patrocinado pela NIKE e com essa qualificação a Nike vai querer ter mais um país representado lá, e vão aparecer muitos mais Nikes, mas é importante aqui internamente que apareçam mais empresas a apoiar”, ressaltou.

Conforme, argumentou, o campeonato mundial vai ser uma “longa caminhada” e o apoio servirá para a melhoria das associações e para que os campeonatos nacionais possam ser com maior qualidade e com maior número de jogos, bem como apoiar o minibasket, defendendo que há que apostar fortemente nesta camada para que possa surgir novos talentos.

Inforpress