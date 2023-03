Correios de Cabo Verde prometem submeter centro de tratamento de São Vicente à avaliação da União Postal Universal

O PCA dos Correios de Cabo regozijou hoje com a certificação nível ouro atribuída pela União Postal Universal ao centro de tratamento da Praia, prometendo trabalhar para, este ano, submeter o centro de São Vicente à mesma avaliação.

A Certificação Segurança Postal S58 and S59-Acções e investimentos, equivalente ao nível ouro, foi entregue na semana passada ao presidente do conselho de administração (PCA) dos Correios de Cabo Verde, Isidoro Gomes, em Berna, Suíça.

Com esta distinção justificada pelo aprimoramento das rotinas de segurança nos centros operacionais e a priorização de investimentos os Correios de Cabo Verde tornaram-se no primeiro, a nível da sub-região da CEDEAO, a obter esta distinção.

Em declarações à Inforpress, após o seu regresso, Isidoro Gomes manifestou o sentimento de satisfação e atribuiu este reconhecimento ao engajamento de todos os colaboradores pelo contributo nos serviços prestados.

Isidoro Gomes entende, por isso, que agora é continuar a trabalhar para diversificar este padrão de qualidade, avançando que o objectivo este ano é trabalhar no sentido de submeter o centro de tratamento de São Vicente à avaliação da união postal, para em 2024 avançar com o centro postal do Sal.

“Voamos para praticamente toda a parte do mundo”, afirmou, acrescentando que esta distinção aumenta a responsabilidade e exige muito mais dos Correios, pois que, a partir do momento que levantaram voos não tencionam voltar mais para trás.

Para isso também, o PCA dos Correios ambiciona aprofundar a relação institucional com o próprio Estado de Cabo Verde, através de departamentos governamentais, no sentido de facilitar os seus trabalhos na interligação com outros operadores postais, principalmente os da Europa e dos EUA, atendendo às novas legislações que vão saindo e “complicando” essas relações nas administrações postais.

