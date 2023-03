Negociação entre o Governo e a CV Interilhas concluída dentro de três dias – MpD

7/03/2023 18:21 - Modificado em 7/03/2023 18:21

O deputado do MpD Aniceto Barbosa assegurou hoje que dentro de dois ou três dias serão conhecidos os meandros do acordo em negociação entre o Governo e a CV Interilhas visando a melhoria dos serviços de transportes marítimos.

Esta informação foi avançada à imprensa pelo deputado nacional do Movimento para a Democracia (MpD-poder) pelo círculo eleitoral do Sal, Aniceto Barbosa, em conferência de imprensa convocada para fazer o balanço das jornadas parlamentares de preparação para a primeira sessão deste mês.

Na ocasião, aquele parlamentar reconheceu que Cabo Verde, enquanto arquipélago, tem enfrentado vários problemas, nomeadamente, a questão dos transportes marítimos e admitiu que é um desafio do Governo conectar as ilhas.

“O Governo está na revisão do contrato com a Cabo Verde Interilhas e posso garantir que dentro de dois ou três dias vão concluir a negociação que está em curso e o Governo vai anunciar quais são os meandros do acordo”, afiançou.

Segundo argumentou, o Governo está empenhado em resolver o problema dos transportes marítimos em Cabo Verde, daí estar à mesa de negociação, numa perspectiva de inventariar todas as condições com vista ao bom funcionamento dos transportes inter ilhas.

“Acredito que vai sair ‘fumo branco’ dentro de um ou dois dias. Possivelmente, poderá ser até anunciado durante a sessão, até sexta-feira”, sublinhou o deputado nacional, para quem o executivo tem trabalhado permanentemente para a melhoria contínua desta actividade do transporte marítimo.

Lembrou que a resolução da questão dos transportes em Cabo Verde não é assim tão fácil, realçando que o MpD garantiu que iria conectar as ilhas e fez uma parceria estratégica que está sendo melhorada com esses acordos em discussão.

Deste modo, aproveitou para tranquilizar os cabo-verdianos numa perspectiva para o futuro, pelo que declarou que Cabo Verde tem futuro e vai ser conectado pelos barcos existentes no arquipélago.

Ainda durante a sessão que acontece de 08 a 10 do corrente, destacam-se de entre os pontos, o debate com a ministra da Saúde proposto pela União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID, oposição) e a interpelação deste partido sobre a política do Governo para a economia marítima – o mar como âncora do desenvolvimento.

Em matéria de Saúde, o MpD considerou que o serviço de Saúde em Cabo Verde tem tido uma melhoria contínua, isto rebatendo a crítica do PAICV sobre falta de equipamentos no sector, prometendo que vai continuar a tê-la, por entender que a Saúde é um bem público que deve unir as forças políticas, oferecendo um tratamento condigno a todo o cabo-verdiano.

