Porto Novo/Planalto Norte: Associação pede mais “mais atenção” ao Parque Natural de Topo de Coroa

7/03/2023 17:43 - Modificado em 7/03/2023 17:43

A Associação Luz Verde do Norte, com sede no Planalto Norte, Porto Novo, Santo Antão, reclama “mais atenção” ao Parque Natural de Topo de Coroa, com vista à salvaguarda das espécies endémicas em risco. Este que é considerado “um dos principais atrativos turísticos” de Santo Antão, possui 65% das espécies endémicas existentes em Cabo Verde.

O líder desta associação de desenvolvimento do Planalto Norte, António Lima, disse à Inforpress, que o parque natural de Topo de Coroa, criado em 2003, deve “merecer mais atenção” por parte do Governo, enaltecendo, porém, as intervenções feitas, até agora, na defesa desta área protegida.

Entretanto, o projecto sobre a valorização deste parque natural vai ter continuidade, segundo garantias do Ministério da Agricultura e Ambiente.

O projecto, que tem vindo a ser implementado pelas associações comunitárias no Planalto Norte, está parado desde os finais do ano passado, tendo por objectivo a protecção desta área protegida e na produção de plantas para a reflorestação.

Conforme apurou a Inforpress junto do delegado do Ministério da Agricultura e Ambiente no Porto Novo, Joel Barros, o projecto é financiado através dos programas anuais do ministério, financiado no âmbito do Fundo do Ambiente, que vai ser retomado, através de contratos com as associações Luz Verde do Norte e Topo de Coroa.

As intervenções no Parque Natural de Tope de Coroa, que já ultrapassaram, nos últimos anos, os três mil contos, incidem, sobretudo, na construção do muro de proteção da área protegida e na produção de plantas para a reflorestação.

Enquanto isso, os parques naturais de Topo de Coroa, Morroços e Cova/Paúl/Ribeira da Torre, todos em Santo Antão, vão ter planos de estruturação e conservação, iniciativa que está prevista no quadro do Plano Operacional do Turismo (POT).

Para a estruturação e conservação destes três parques naturais o Governo pretende investir à volta de 12 mil contos, financiamento que consta do POT para o período 2022-2026.

O POT prevê ainda “incentivos” à criação de novas áreas protegidas em Santo Antão, num investimento que rondará seis mil contos, segundo ainda este instrumento.

O Topo da Coroa, com 1979 m de altitude, é o ponto mais elevado da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. O monte formando um parque natural. Tem origem vulcânica e fica situado a 20 km a oeste de Porto Novo e a menos de 4 km a leste de Monte Trigo.

Inforpress