Eleições MpD: Orlando Dias formaliza candidatura e quer fortalecer resgatar e devolver o partido aos militantes

7/03/2023 17:45 - Modificado em 7/03/2023 17:45

Neste dia 7 de março, procedeu-se, primeiro dia da apresentação das Candidaturas a Delegados à XIIIª Convenção Nacional e do Presidente do MpD, a entrega da candidatura à liderança do partido liderada pelo Orlando Dias. O político espera implementar uma cultura “republicana” para resgatar e devolver o partido aos militantes para uma nova liderança e novo ciclo político.

A candidatura foi aceite provisoriamente, pelo Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) para análise, e comunicação da decisão posteriormente, em conformidade com o artigo 10º do Regulamento Eleitoral Especial e do Cronograma.

Conforme a Inforpress, o deputado Orlando Dias disse que a ideia é fazer com que o MpD volte a ser um partido “verdadeiramente democrático” em conformidade com a sua origem que se baseia na liberdade, desenvolvimento, justiça social e defesa da dignidade da pessoa humana.

O candidato, que disse esperar que as eleições sejam transparentes e democráticas, propõe uma revisão profunda dos estatutos do partido para se ter uma liderança partilhada, intergeracional, mais próxima das bases e acima de tudo que respeite e valorize os militantes.

“Precisamos dos militantes do MpD que tenham experiência, competência, os mais jovens, ou seja nós queremos uma liderança em que todos tenham voz, onde tenham liberdade de expressar, defender as suas ideias e ultrapassar aquilo que acontece agora no MpD que é parcialmente a imposição do pensamento único”, apontou.

A três anos das eleições legislativas, considerou que este é o momento certo para a sua candidatura posicionar-se de modo que a nova liderança tenha possibilidades de se afirmar e apresentar ideias.

Na sua moção de estratégia, denominada “Mais Democracia – Devolver o Partido aos Militantes”, propôs uma profunda reforma do estado, contenção das despesas públicas, redução da máquina pública desde Governo, Assembleia Nacional, sugere dois mandatos de cinco anos para o cargo do primeiro-ministro e três mandatos de quatro anos para os presidentes das câmaras.

Orlando Dias avançou que a sua candidatura já esteve em várias localidades, ilhas e conselhos, e mostrou-se confiante de que a sua mensagem está a passar, afirmando que a moção de estratégia foi feita na base das propostas e ideias apresentadas pelos militantes.

Na ocasião, mostrou-se confiante de que a sua candidatura não vai fragilizar nem dividir o partido e afiançou que vão sair unidos e fortes para garantir a estabilidade para que Ulisses Correia e Silva possa continuar no cargo de primeiro-ministro até 2026.

Dois candidatos anunciaram a candidatura à liderança do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia e Silva, o atual presidente e primeiro-ministro, e o deputado do mesmo partido Orlando Dias.

As eleições do presidente do partido e dos delegados à Convenção Nacional estão marcadas para 16 de abril próximo.