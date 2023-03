Reações : “Se Paulino tem contas a ajustar que o faça com Djô da Silva a Cizé está morta e não se pode defender“

7/03/2023 11:03 - Modificado em 7/03/2023 11:03

As recentes declarações do multi-instrumentista, compositor, cantor e produtor Paulino Vieira tem levantado uma onda de comentários. Entre críticas, insultos, ofensas ao músico, bem como de apoio às suas declarações.

Para o cidadão Eduardo Monteiro, afirmar que o sucesso da Cesária conduziu ao extermínio da Morna, “só pode vir de uma pessoa perturbada, que precisa ser internada e tratada por especialistas da área do foro mental”.

Este cidadão afirma que lá por ser “bom compositor e multi- instrumentista”, julga-se no direito de atacar tudo e todos, difamando o nome da Cesária nas suas inúmeras entrevistas na comunicação social, em jornais nacionais e internacionais e em revistas de especialidade, chegando a associar a Cize na polémica do verdadeiro compositor da Morna Sodade.

E chega mesmo a defender que os parentes da falecida “Cize” deveriam intentar uma acção contra o artista, por difamação. “Não pelo que disse agora, mas o que escreveu e disse anteriormente acerca da Diva dos Pés – Descalços”, sustenta.

O artista plástico, Tchalé Figueira, também se junta às vozes de agentes culturais e artistas contra as declarações de Vieira. O pintor recorda, por exemplo, que num Show de Cesária Évora, no Bataclan, Paulino Vieira fez um longo solo mais do que necessário, algo inadmissível quando a estrela era a Cesária e não o Paulino. “O manager e o músico entraram em polémica e o músico foi despedido”

E afirma que esta é a fonte de toda a polémica e que a “Cize” não merece, ainda mais quando não se pode defender. Outros artistas, que preferem manter o anonimato , confirmam esta opinião de Tchalé Figueira que o problema de Paulino Vieira com o Djo da Silva, empresário de Cesária, e com a artista começou depois desse espetáculo “ Paulino sempre disse que se afastou por vontade própria do grupo de Cesária Évora. Mas, não é verdade, ele foi despedido pelo Djó da Silva e parece que nunca perdoou esse tratamento”.

Por isso defendem que “se Paulino tem contas a ajustar que o faça, com Djó da Silva por várias razões sendo a principal que Cizé está morta e não se pode defender e Djó da Silva está vivo e pode se defender”.