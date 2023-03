Paulino Vieira : “existe uma farsa em torno do sucesso de Cesária Évora promovida por “máfias” que não deixam os outros artistas brilharem “

4/03/2023

Paulino Vieira ANA VIOTTI

Declarações feitas, numa entrevista à Lusa, o músico cabo-verdiano Paulino Vieira considera que existe uma “farsa” em torno do sucesso de Cesária Évora, promovida por “máfias” que não deixam os outros artistas brilharem, e que reduziu a música de Cabo Verde à morna, condenando-a ao extermínio.

Afastado dos holofotes há mais de 30 anos, quando se recusou a pactuar com o que considera “uma farsa” em torno do sucesso de Cesária, cuja carreira desenhou, como fez com outros artistas, Paulino Vieira afirma, convicto, que “Cesária Évora nunca foi o expoente máximo da música de Cabo Verde”.™

Residente em Lisboa, Portugal, Paulino Vieira conhecido como uma “lenda viva”, e admirado por cantores de várias nacionalidades, contou que foi ele quem encaminhou ao sucesso a “diva” dos pés descalços, acompanhado de três músicos: Armando Tito, Toy Vieira e Vaiss.

Guarda boas recordações da convivência com o grupo que criou, nomeadamente da boa disposição e harmonia, fundamentais para quem passou tanto tempo junto.

À agência de notícias portuguesa diz que, ao longo dos anos, tentaram esconder o pensador da carreira da Cesária, no caso ele próprio. E o objetivo era, conforme pontuou o músico, ter a ajuda do empresário José “Djó” para que juntos conseguissem abrir as fronteiras aos músicos de Cabo Verde, com benefícios para o desenvolvimento do próprio país.

“Eu usava a minha carreira para lançar gente. Todas as pessoas, os africanos todos, vinham para Lisboa e vinham para gravar comigo. Desde os altos músicos até os inocentes. Aos inocentes prestavamos mais atenção, porque aos grandes músicos todos abriam a porta”.

E acrescentou: “Estávamos em serviço, em prol do país, porque levantando a Cesária Évora, da mesma forma como já se tinham levantado outros artistas, estávamos a engrandecer o país, formando produtos musicais que podiam ser vendidos no estrangeiro e o país passaria a viver da sua própria cultura, tendo vários artistas espalhados pelo mundo”.

A explosão do sucesso de Cesária nos palcos de França e mais tarde em vários outros palcos mundiais — onde o multi-instrumentista se destacou – trouxe a desilusão ao artista.

“Ao começar a ganhar terreno, implantam uma máfia para vir enganar o mundo inteiro com uma rainha fantasma, mentindo ao povo acerca do próprio folclore. O nosso folclore foi deturpado. Tínhamos as mornas, e coladeiras, os batuques, os funanás, as bandeiras. A música de Cabo Verde ficou reduzida à morna, menosprezando os outros ritmos que nunca foram mencionados nem nunca mais foram tratados”, contou.

E vaticinou: “A música de Cabo Verde está condenada ao extermínio”.