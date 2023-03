Mulher esfaqueada pelo companheiro encontra-se estável – responsável está preso em Ribeirinha

2/03/2023 17:58 - Modificado em 2/03/2023 17:58

Um homem, de 31 anos, encontra-se em prisão preventiva na Cadeia Central de Ribeirinha, após esfaquear, no dia 26 de fevereiro, domingo, a companheira por diversas vezes, na sua residência em Fernando Pó. Ele agrediu a companheira com vários golpes de faca durante a noite do último domingo (26).

O indivíduo que estava foragido, mas acabou por ser detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público da Comarca de São Vicente, fora de flagrante.

Natural de São Vicente que reside na zona de Fernando Pó é suspeito de tentativa de homicídio, após agressão com arma branca que vitimou sua companheira de 36 anos.

Ainda não se sabe os motivos que levaram a este ano, mas o facto é que conforme conseguimos apurar junto de uma fonte hospitalar é que a mulher, apesar da gravidade dos ataques, encontra-se estável. Um dos golpes terá atingido a região do peito e do pescoço da vítima.

A polícia não avançou mais informações sobre o caso, e que ele está em prisão e foi levado para a Cadeia Central de Ribeirinha para aguardar os trâmites do processo.