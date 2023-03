Autor João dos Santos realiza sonho de publicar o seu livro “Amor Cruel”

2/03/2023 17:55 - Modificado em 2/03/2023 17:55

O jovem escritor João José Lopes dos Santos realiza o sonho de publicar o seu livro, “Amor Cruel”. O acto de lançamento acontece na Universidade de Cabo Verde, no dia 8 de março, e vai ser apresentado pela jornalista Evelise Carvalho.

A obra literária, “Amor Cruel” conta a história de uma jovem médica bem-sucedida a nível profissional e financeira que procura um relacionamento. Camila, personagem principal, encontra a sua alma gémea, o Joel que aparenta ser o príncipe dos sonhos de qualquer mulher. Um autêntico “anjo da guarda”, conforme resumo do livro, mas que após o casamento revela ser um “monstro”.

O autor trás a visão da vítima que sofre violência verbal, psicológica, moral, sexual e física por parte do seu marido.

Em setembro de 2017, o NN publicou uma entrevista com o autor, onde ele fala sobre a obra, das dificuldades de publicar e dos desafios de novos escritores.

Diz que o livro se baseia numa história real, da qual presenciou e a partir daí, começou a escrever. “Quando é algo real e que estamos envolvidos torna-se mais fácil. Uma história real onde encontramos uma vítima e um agressor”.

Em “Amor Cruel”, João José dos Santos, diz que tentou representar a vítima, o mais real possível. “Uma mulher que nunca desiste de lutar contra o seu sentimento”, aponta, realçando que é necessário, antes de tudo, entender que antes, era um príncipe, e que depois, ao longo do tempo revela-se um “monstro”, aliás como outras histórias.

O próprio título no entanto apresenta-se como uma contradição, que o autor explica ser propositado. “Se é amor, de forma alguma é cruel. Cruel são as relações humanas, as pessoas, mas amor no seu verdadeiro sentido, nunca poderia ser cruel”, por isso, apesar de tudo mostra uma certa complementaridade. “São relações amorosas que se transformam”.

“O título é uma contradição em si. Mostra que as relações humanas podem ser cruéis. Uma vivência das crueldades, de abuso” e sustenta que onde há crueldade, abuso e desrespeito, não há lugar para o amor.

A obra fala também sobre a importância de ter apoios, pessoas que possam auxiliar. E principalmente, no primeiro passo, que é assumir que são vítimas e não culpadas pela situação.

João José dos Santos é professor efetivo do Ministério de Educação de Cabo Verde. Leciona Educação Moral e Religiosa Católica na Escola Valentina Lopes Silva e na Escola Nova de Ribeira Bote, São Vicente.

Natural de Ribeira da Torre em Santo Antão, João José Lopes dos Santos é formado em Teologia e em Ciências da Comunicação.

Há três anos tem desempenhado as funções de professor de Língua Portuguesa no ensino secundário, sendo que desde setembro deste ano assume a coordenação da disciplina, em São Vicente.

Formou-se em Teologia em Évora, Portugal, e mais tarde fez um mestrado na mesma área em Lisboa. No regresso a Cabo Verde em 2012, João José acabou por ingressar numa licenciatura em Ciências da Comunicação, vertente de Jornalismo, na Universidade Lusófona, em São Vicente.

Em 2017, depois de receber uma bolsa de estudos na área de Multimédia rumou para o Brasil onde esteve até inícios de 2019, quando regressou para Cabo Verde.

EC