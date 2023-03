Nancy Moreira já está a caminho do Mundial de Boxe 2023

2/03/2023 17:27 - Modificado em 2/03/2023 17:27

A pugilista cabo-verdiana Nancy Moreira já está a caminho do mundial de Boxe, que acontece de 14 a 27 de Março, na Índia. A cabo-verdiana partiu esta quinta-feira para a Índia acompanhada do seu treinador Jorge Silva para participar num Camp de preparação de 3 a 12 de Março.

Esta preparação conta com a presença de vários atletas de elite mundial e pretende ser um ponto para a chegada ao pódio.

“Quero e vou lutar com todas as forças para chegar ao pódio”, realçou a atleta cabo-verdiana residente em Portugal, quinto classificado no último mundial realizado na Turquia, e que disse estar motivada para chegar o mais longe possível, nesta que vai ser a sua segunda participação num mundial, conforme avança a Inforpress.

Agora disse regressar a esta competição, desta vez com mais boas condições acompanhada por um treinador, questões financeiras garantidas pelo IDJ e todo apoio do ministro do desporto e do presidente da Federação.

Após a sua primeira participação na Turquia que a atleta internacional cabo-verdiana ficou no 5º lugar, esta será a segunda vez que veremos a bandeira nacional num mundial em femininos.

De realçar que esta participação no maior palco do mundo da modalidade, conta com o forte apoio do Instituto do Desporto e da Juventude.

AC